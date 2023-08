Nicole de Moor: « Ma porte reste ouverte à tous ceux qui veulent fournir des hébergements d’urgence »

Suite à la décision de la Secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration Nicole de Moor de suspendre l’accueil des hommes seuls demandeurs d’asile, l’ASBL Vluchtelingenwerk Vlaanderen refuse de coopérer davantage avec elle.

La secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration Nicole de Moor (CD&V) réagit à l’annonce du Conseil flamand pour les réfugiés, qui ne veut plus coopérer avec elle pour trouver 300 places d’accueil supplémentaires pour le mois prochain. « Ma porte reste ouverte à tous ceux qui veulent se joindre à moi pour trouver des moyens d’accélérer l’exode des réfugiés reconnus et de fournir des hébergements d’urgence ».

À la demande de la secrétaire d’État à l’Asile et la Migration Nicole de Moor, l’association flamande défendant les demandeurs d’asile, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, s’était mise en quête de trouver 300 places d’accueil supplémentaires pour le mois prochain. Mais depuis la décision de l’élue de suspendre l’accueil des hommes seuls demandeurs d’asile, l’ASBL refuse de coopérer davantage, rapportent De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen et Het Belang van Limburg.

Asile: « Les hommes sont aussi des êtres humains »

La secrétaire d’État a demandé, mercredi dernier, par l’intermédiaire de l’agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (Fedasil), à Vluchtelingenwerk Vlaanderen si l’association pouvait offrir un hébergement d’urgence aux familles avec enfants. Bien que l’ASBL ne soit pas un partenaire de l’accueil et qu’elle ne dispose ni du budget ni de l’expertise nécessaire, elle s’est rapidement mise à la tâche. Mardi après-midi, un abri d’urgence avait été créé pour accueillir 50 personnes.

Mais, après la décision de de Moor de suspendre temporairement l’accueil des hommes seuls demandeurs d’asile, l’ASBL met fin à cette coopération. « Les hommes sont aussi des êtres humains », souligne Tine Claus, la directrice de Vluchtelingenwerk Vlaanderen dans une lettre ouverte relayée par plusieurs journaux. « Ce sont des maris, des pères et des frères et vous avez déclaré à plusieurs reprises que tout était mis en oeuvre pour résoudre la pénurie de places d’accueil, y compris pour eux ».

Lire aussi | La Gare du Midi, la honte de la Belgique (carte blanche)

Asile: les 3 scénarios de Nicole De Moor

Dans les colonnes de Het Laatste Nieuws, l’administration De Moor a déclaré qu’elle travaillait sur trois scénarios possibles concernant l’afflux de demandes d’asile dans notre pays : un scénario où l’afflux est faible, un scénario où l’afflux est très élevé et un scénario entre les deux. « Dans le scénario le plus optimiste, 31 306 personnes demanderaient l’asile dans notre pays cette année, soit environ 2 600 par mois. Dans le scénario le plus pessimiste, il y en aurait 3 530 par mois et le total atteindrait 42 356 demandes cette année », peut-on lire dans le rapport.

De janvier à avril, le nombre de demandes d’asile a suivi les prévisions les plus optimistes. Pour les mois de mai (2 703 demandes), juin (2 740) et juillet (2 972), nous nous situons plutôt dans le scénario intermédiaire. « Si nous n’avions pas pris de mesures au niveau national, nous aurions probablement constaté une augmentation« , a déclaré M. De Moor.

Quelque 19.000 personnes ont déjà demandé l’asile cette année en Belgique.