Grève sur le rail confirmée ce mercredi: voici à quoi il faut s’attendre

Le front commun syndical a confirmé la grève de 24 heures sur le rail de ce mercredi. Le Vif fait le point sur la situation.

La grève sur le rail de ce mercredi a été confirmée par le front commun syndical. Elle commencera ce mardi 4 octobre dès 22 heures et durera 24 heures. Un service minimum devrait être mis en place et on devrait savoir ce lundi soir au plus tard quels trains circuleront mercredi. La SNCB conseille de consulter régulièrement, à partir de la veille de votre départ, le planificateur de voyages de la SNCB.

Plus de moyens

La situation quant au financement du rail pour les années à venir sera clarifiée d’ici la mi-octobre. C’est ce qu’affirment le Premier ministre Alexander De Croo et le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet dans une lettre adressée aux syndicats des chemins de fer ce lundi. Une lettre qui n’a pas suffit à éviter la grève. Pour les syndicats, « cet engagement est insuffisant » et aucun signal positif n’est envoyé vers les cheminots.

« Le front commun syndical des cheminots déplore l’absence de décision concrète de la part du gouvernement sur la conclusion des contrats de service et de performance de la SNCB et d’Infrabel et quant à la définition d’une trajectoire budgétaire permettant de concrétiser les ambitions qu’il a définies », indiquent la CGSP Cheminots, la CSC Transcom et le SLFP Cheminots dans un communiqué commun. Les syndicats demadent des moyens et du personnel supplémentaires pour les chemins de fer. La grève a pour but de mettre la pression sur le conclave budgétaire qui doit s’achever le 15 octobre.