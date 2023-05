Taxis et étudiants: deux manifestations prévues à Bruxelles

Deux manifestations sont prévues dans les prochains jours à Bruxelles. La première est organisée par des étudiants en réaction à l’affaire Sandia Dia. La seconde est prévue à l’initiative des fédérations de taxis. Explications.

Une manifestation pacifique sera organisée dimanche 4 juin à 13h00 devant le palais de Justice de Bruxelles. Ses organisateurs, des étudiants francophones et néerlandophones, entendent dénoncer un verdict considéré comme trop clément dans l’affaire Sanda Dia, l’étudiant décédé à la suite d’une activité de baptême en 2018.

La cour d’appel d’Anvers vient en effet d’acquitter les 18 prévenus, membres du cercle estudiantin Reuzegom de la KU Leuven, d’administration de substances nuisibles et de négligence coupable. Ils ont cependant été condamnés à 200 à 300 heures de travaux d’intérêt général pour homicide involontaire, traitement dégradant et infractions à la législation sur le bien-être animal.

« Nous pleurons Sanda Dia et notre système judiciaire par la même occasion. L’injustice n’est pas une fatalité et nous devons prendre la voix », indiquent les organisateurs de la manifestation dans un communiqué. Ceux-ci affirment vouloir lutter « contre le racisme et contre ces fameux privilèges qui semblent ne pas loger les citoyens à même enseigne ».

Dans un tout autre registre, la fédération belge des taxis (Febet), Taxis United et Elite Taxi Belgium appellent à manifester le mardi 6 juin à Bruxelles. Ces trois organisations dénoncent une discrimination à l’égard des taxis qui sont soumis au paiement d’une redevance Parking alors que les véhicules partagés en sont exemptés.

Les fédérations affirment avoir interpellé le cabinet de la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt à plusieurs reprises ces dernières années sur ce sujet. Elles estiment que les autorités ne considèrent pas assez le taxi comme une solution aux problèmes de mobilité dans la capitale.