Taxi à hydrogène à Bruxelles: voici les premiers résultats

Virya Energy et Taxis Verts dévoilent les premiers résultats de leur projet pilote de taxi à l’hydrogène vert à Bruxelles après six mois de tests.

Les véhicules à hydrogène tels que la voiture utilisée pour le test sont propulsés par un moteur électrique alimenté par une pile à combustible à l’hydrogène. Cette technologie combine la rapidité de ravitaillement des véhicules à essence ou diesel avec la durabilité et le confort de conduite des véhicules à batterie électrique.

Actuellement, la plupart des taxis opérant dans les rues de la capitale sont des véhicules à moteur thermiques consommant en moyenne 7,5 litres de diesel par 100 km. Cette consommation équivaut à près de 20 kilos de CO2 émis par 100 km. L’obligation pour tous les nouveaux taxis mis en circulation d’être zéro-émission en CO2 dès 2025 annoncée par les autorités bruxelloises pousse les opérateurs de taxis à trouver des solutions de remplacement pour ces véhicules, en parallèle au développement des flottes de véhicules électriques à batterie. Une des solutions envisagées est le véhicule à pile à combustible (hydrogène) qui, lorsque rechargé à l’hydrogène vert, est neutre en CO2.

Depuis sa mise en service le 16 septembre 2022, le taxi à hydrogène a effectué plus de 1.200 courses, parcourant plus de 32.000 km. Affichant une autonomie moyenne de plus de 400 km toutes saisons confondues, la voiture a fait le plein en hydrogène 113 fois pour un total de 411,46 kilos d’hydrogène principalement à la station d’hydrogène vert Eoly de Dats24 à Hal. Les émissions de CO2 pour une telle distance pour un véhicule diesel s’élèvent à plus de 6,3 tonnes de CO2, elles sont ici évitées pour la plupart. L’objectif de l’initiative est aussi d’identifier les limites actuelles de l’hydrogène renouvelable comme carburant pour les taxis, ainsi que les potentielles voies d’optimalisation futures afin de rendre la molécule plus accessible aux alentours de Bruxelles. La première piste pour une généralisation de l’hydrogène renouvelable dans les transports, est la multiplication des stations hydrogène. Actuellement, seules 7 stations belges (dont 5 de DATS24) proposent ce carburant au public, leur multiplication aiderait à encourager à l’utilisation de l’hydrogène renouvelable. Inversement, la demande croissante d’hydrogène renouvelable pour les flottes intensives de véhicules comme les taxis, est susceptible d’inciter les autorités et entreprises à développer le réseau de stations hydrogène. Cette croissance demande aussi le développement de la filière de l’hydrogène vert en Belgique et en Europe pour subvenir à ses besoins en approvisionnement.