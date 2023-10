Impôt des sociétés: « Un tout petit peu de courage permettrait de trouver l’argent que cherche le gouvernement »

Alors que le gouvernement fédéral est à la recherche de 800 millions d’euros pour boucler son budget, la FGTB lui demande de trouver ces fonds auprès des grandes entreprises en augmentant l’impôt des sociétés (Isoc).

« Quand on dit à M. Timmermans (patron de la Fédération des entreprises de Belgique, NDLR) que l’Isoc est passé de 33 à 25% sous la Suédoise, il répond que les rentrées fiscales sont passées de 9 à 16 milliards. Ce que j’en déduis, c’est que l’activité économique est plutôt bonne« , déclare le président de la FGTB, Thierry Bodson, dans les colonnes du Soir et de L’Echo.

« La FGTB a toujours dénoncé ce cadeau fiscal aux entreprises, donné sans compensations. Un tout petit peu de courage au niveau de l’impôt des sociétés en l’augmentant de 1 ou 2% permettrait de trouver l’argent que cherche le gouvernement. »

Le patron du syndicat socialiste vise avant tout les grandes entreprises, tandis que les PME seraient préservées. Actuellement, les très grandes sociétés utilisent des niches fiscales et parviennent à ne payer que peu d’impôts, regrette-t-il.

Du côté de la CSC, on s’interroge sur la concentration de la richesse. « La richesse augmente chez ceux qui en ont déjà beaucoup. La principale injustice vient du patrimoine qui se transmet de génération en génération« , souligne la secrétaire générale du syndicat chrétien Marie-Hélène Ska sur Bel RTL jeudi matin. Elle propose de « globaliser tous les revenus, y compris ceux du capital, afin d’instaurer une progressivité de l’impôt sur l’ensemble de ces revenus, ce qui nécessiterait d’améliorer la transparence. « L’évasion fiscale est la première source de manque à gagner pour l’Etat », rappelle-t-elle

Les syndicats craignent que le gouvernement ne réalise des économies dans les soins de santé et les services publics, un « no go » pour Thierry Bodson, tout comme Marie-Hélène Ska, qui dénonce la fermeture de lits dans les hôpitaux et le manque de bras dans les écoles.