Budget fédéral : « Ce n’est pas la faillite l’année prochaine mais le déficit n’est pas tenable »

La Belgique doit remédier à son déficit budgétaire, a averti mardi le gouverneur de la Banque Nationale de Belgique, Pierre Wunsch, devant la commission des Finances de la Chambre. Et la seule augmentation du taux d’emploi n’y suffira pas.

Une comparaison faite par le commissaire au Plan entre la Grèce et la Belgique à propos du déficit budgétaire et de la dette publique à long terme a fait des gorges chaudes la semaine passée, avant une mise au point de l’institution. Le gouverneur de la BNB s’est montré prudent mais il n’a pas nié qu’un problème sérieux se posait.

« Le niveau de déficit à terme n’est pas tenable. Je ne dis pas que l’on fera faillite l’année prochaine mais ce n’est pas tenable à terme. Il faudra faire quelque chose. Et il faut éviter de croire que si l’on atteint un taux d’emploi de 80% on résout le problème du déficit. C’est un élément favorable mais on ne peut pas tout miser là-dessus. A politique inchangée, avec le niveau de déficit, on va être dans le mur (…) On prend des risques qui limitent notre capacité à résister à un nouveau choc », a-t-il souligné.