Le site de vente en ligne Unigro veut cesser ses activités: 141 emplois menacés

La direction d’Unigro, site de vente en ligne, a annoncé son intention de cesser ses activités. 141 emplois pourraient ainsi être menacés.

La direction du site de vente en ligne Unigro, dont le siège social se trouve à Saint-Nicolas (Flandre orientale), a annoncé son intention de cesser ses activités en Belgique et au Luxembourg, a-t-elle fait savoir jeudi au cours d’un conseil d’entreprise extraordinaire.

Cette annonce met en péril 141 emplois. « Nous sommes confrontés à plusieurs problèmes. D’abord, nous sommes actifs sur un marché où la concurrence est de plus en plus forte, et où la pression sur les prix et les services s’intensifie, surtout face à de grands acteurs comme Amazon.com ou Bol.com, plus près de chez nous. Ensuite, nos coûts structurels restent beaucoup trop élevés par rapport à notre chiffre d’affaires. Enfin, il y a le climat économique défavorable qui pèse sur le pouvoir d’achat du consommateur », justifie Yves Moens, administrateur délégué d’Unigro.

Unigro est actif dans la vente en ligne en Belgique de meubles, article de décoration et d’électroménager. Unigro fait partie d’Otto Group, un groupe d’e-commerce et de services actif dans le monde entier.