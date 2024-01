Nouvelle salve de reprises chez Delhaize: 18 supermarchés supplémentaires passent sous gestion indépendante

La filiale du groupe néerlandais Ahold annonce le passage sous franchise de 18 supermarchés supplémentaire chez Delhaize.

Les magasins passeront dans les semaines à venir sous gestion indépendante, a annoncé la marque au lion dans un communiqué diffusé lundi. Il s’agit de la quatrième série d’enseignes, jusqu’ici détenues en gestion propre par l’entreprise, à effectuer cette transition.

Le 7 mars 2023, Delhaize avait annoncé sa volonté de faire passer sous statut indépendant les 128 magasins que l’entreprise gérait en propre, donnant lieu à un important conflit social au sein de l’entreprise. Malgré cette contestation syndicale, la direction avait officialisé les premiers changements en septembre.

Au total, 107 magasins ont amorcé la transition vers un modèle de supermarché exploité par un entrepreneur indépendant. Près d’un tiers d’entre eux ont déjà officiellement ouvert leurs portes avec les nouveaux repreneurs à la barre, précise Delhaize. Dans la nouvelle salve annoncée lundi, sept repreneurs exploitent déjà un ou plusieurs autres magasins Delhaize et trois sont d’anciens travailleurs

« Une fois de plus, les nouveaux partenaires affiliés sont tous de véritables entrepreneurs qui nourrissent une passion pour la marque et se soucient des collaborateurs et des clients », assure la direction du groupe.

L’ouverture de ces 18 supermarchés, dont deux bruxellois (Veeweyde et Croix de Guerre) et six wallons (Wavre, Dinant, Aywaille, Amay, Liège et Grivegnée), est prévue entre mai et octobre.