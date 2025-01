21 collaborateurs du CPAS de Molenbeek sans travail en raison de l’impasse politique bruxelloise

Treize assistants sociaux et huit employés du CPAS de Molenbeek-Saint-Jean ont perdu leur travail en raison du manque de subsides liés à l’impasse politique bruxelloise. La SLFP réclame une solution d’urgence.

Le CPAS de Molenbeek-Saint-Jean a dû se séparer de 21 employés depuis janvier en raison de l’absence persistante de subsides liée à l’impasse politique en Région bruxelloise, a indiqué, mardi, la plateforme multimedia Bruzz. L’information a été confirmée par Yannick Van Boeckel, délégué syndical au SLFP.

Treize assistants sociaux et huit employés du CPAS ont dû renoncer à leur emploi en raison de l’absence de subsides. Leur contrat de travail est lié à ceux-ci, en provenance de la Région-capitale. En raison de l’absence d’un gouvernement bruxellois de plein exercice, et de l’impasse politique au niveau régional, des membres du personnel, dont certains étaient actifs au CPAS depuis huit ans, ont fermé la porte de leur bureau, au moins temporairement.

Une solution d’urgence réclamée

« Ce n’est pas la faute du CPAS de Molenbeek-Saint-Jean. Au contraire, c’est entièrement la responsabilité de la Région. Le manque de subsides entraîne le départ de 21 membres du personnel à Molenbeek. Dans d’autres communes, le manque de subsides pourrait avoir des conséquences similaires« , a averti le délégué syndical, appelant à une solution urgente.

M. Van Boeckel préconise une mesure transitoire, permettant de maintenir, après les élections, les subsides aux CPAS bruxellois en cas de changement de gouvernement. Selon lui, la charge de travail n’a pas diminué, si bien que le personnel restant subit une fatigue plus prononcée. Certains sont au bord du burn out. Et cela ne devrait pas s’arranger, si le futur gouvernement Arizona met à exécution son projet d’exclusion des allocations de chômage potentiellement suceptible d’engendrer une hausse des sollicitations des CPAS.