La formation bruxelloise est entravée par «une querelle d’egos» selon Zakia Khattabi

Zakia Khattabi (Ecolo) ne garde pas un très bon souvenir de la réunion organisée par le MR en vue de former un gouvernement bruxellois. Selon elle, Georges-Louis Bouchez aurait été insultant envers celles et ceux qui ont dirigé la Région durant vingt ans.

La cheffe de file d’Ecolo à Bruxelles, Zakia Khattabi, a pointé du doigt, mercredi, les querelles de personnes qui, selon elle, entravent les négociations pour former un gouvernement régional. « C’est une querelle d’egos« , a lancé la ministre fédérale au micro de Bel RTL.

Avant Noël, le MR a lancé une invitation aux autres partis francophones, PTB excepté, afin de sortir de l’impasse dans la capitale et discuter d’une simplification des institutions bruxelloises. Le formateur David Leisterh et le président de son parti, Georges-Louis Bouchez, attendaient les présidents des autres partis, mais, à part Sophie Rohonyi (DéFI), aucun d’entre eux n’a fait le déplacement, laissant leurs chefs de file régional les représenter.

La réunion n’a pas permis de sortir du blocage. Mme Khattabi représentait Ecolo. À l’entendre, le ton du MR n’était guère à la conciliation. « Georges-Louis Bouchez a érigé l’humiliation et l’insulte en technique de négociation. Quand vous avez une réunion avec les acteurs politiques qui ont dirigé la Région pendant 20 ans et que votre premier propos est de dire que cette Région a été dirigée par des incapables durant 20 ans, ça ne donne pas vraiment envie de négocier », a affirmé la ministre et députée bruxelloise.