Doublement du nombre de bénéficiaires du revenu d’intégration: les communes ne suivent plus

Le nombre de bénéficiaires du revenu d’intégration a plus que doublé en 20 ans et les finances des communes ne suivent plus cette hausse de la demande.

La part de la population recevant un revenu d’intégration (RI) représente désormais 1,34 % de la population belge, soit 156.897 bénéficiaires. Ils n’étaient que 74.100 en 2003. Au niveau wallon, le nombre de revenu d’intégration est en hausse de 72 % sur les 15 dernières années. Le RI est en partie financé par l’État fédéral, mais le solde est à la charge du CPAS, et donc des finances communales.

Pour l’Union des villes et des communes de Wallonie (UVCW), le dossier du budget des CPAS est une priorité. En 2023, les dotations communales aux CPAS ont progressé de plus de 20 %. L’indexation des salaires du personnel et des allocations a pesé très lourd dans les finances des communes. Pour assainir leurs comptes, l’UVCW demande que le fédéral prenne en charge le financement des RI à 100 %.

Bien d’autres aides sociales ont vu leur demande bondir

Sandrine Xhaufflaire, conseillère à la fédération des CPAS, rappelle que bien d’autres aides sociales ont vu leur demande bondir. « Depuis des mois, des personnes reçoivent un grand nombre d’aides complémentaires parce qu’elles n’arrivent pas à boucler le mois, relate-t-elle. C’est un phénomène pour lequel nous n’avons pas de chiffres précis, mais l’accroissement est exponentiel avec un nouveau public de travailleurs pauvres. Ces aides sont à 100 % à charge des communes, pourtant déjà exsangues. »

La conseillère rappelle que cette situation a aussi un impact négatif sur le personnel des CPAS. Leur charge de travail est toujours plus importante. L’augmentation du personnel (+18 % depuis 2006) n’a pas du tout suivi le rythme de croissance des demandes d’allocation.