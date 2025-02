De nouvelles perturbations chez bpost: le centre de tri de Bruxelles également bloqué

Après les centres de tri bpost de Liège et Charleroi, c’est au tour de celui de Bruxelles d’être bloqué mercredi matin. Seule la Flandre est épargnée.

Le centre de tri de bpost de Bruxelles a été à son tour bloqué durant la nuit par des syndicats postés à l’entrée, après ceux de Liège (Awans) et Charleroi (Fleurus), a-t-on appris mercredi matin auprès de l’entreprise postale. Il ne reste dès lors que deux centres de tri à encore poursuivre leurs activités normalement, tous deux en Flandre (Gand et Anvers).

Les facteurs et factrices protestent depuis plus d’une semaine contre une réorganisation du travail proposée par la direction, qui modifie le processus de réattribution des tournées et qui va « trop loin et trop vite », selon la CSC Transcom. Dans le cadre du mouvement de colère du personnel, des blocages filtrants ont été installés devant les deux centres de tri wallons, auxquels semble désormais s’être ajouté celui de la capitale. Bpost assure, de son côté, qu’aucune personne ne perdra son emploi lors de cette réorganisation.

Une réunion a eu lieu mardi matin entre les syndicats et la direction mais aucune solution n’a pu y être trouvée pour mettre fin aux mouvements de grogne qui perturbent l’activité postale.

Bpost « espère revenir le plus vite possible autour de la table » pour négocier avec les syndicats, selon une porte-parole.

Mardi, quelque 70% des tournées ont été assurées en Wallonie mais même lorsque les facteurs et factrices travaillent, ils n’avaient que peu de lettres et de colis à distribuer en raison des blocages filtrants installés aux centres de tri.