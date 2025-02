Bpost: pourquoi la distribution du courrier est perturbée en Wallonie

Quelques perturbations sont encore constatées chez bpost en Wallonie ce mardi, alors que syndicats et direction se réunissaient pour tenter de trouver une solution au conflit social.

Alors que les syndicats et la direction de bpost sont en réunion depuis 9h00 ce mardi, l’activité postale en Wallonie connaît encore quelques perturbations, indique une porte-parole. Quelque 70% des tournées sont assurées mais la distribution du courrier est entravée par des blocages filtrants installés aux centres de tri de Charleroi et de Liège.

Des mouvements de grogne sont constatés un peu partout au sud du pays mais c’est surtout dans les bureaux de Péruwelz, Ath, Tournai, Mons et Fleurus dans le Hainaut, ainsi qu’à Fléron et Sprimont en province de Liège, que l’activité est plus fortement perturbée. A Fleurus, des piquets bloquants ont été installés, selon une porte-parole de bpost.

La porte-parole souligne que même si les facteurs et factrices d’un bureau travaillent, ils ne peuvent parfois pas distribuer les lettres et colis car ceux-ci ne sont pas arrivés jusqu’à eux. « Le tri a été effectué mais parfois le courrier n’arrive pas au centre de distribution« , en raison de piquets par exemple, détaille la porte-parole. Des blocages filtrants ont ainsi été installés aux centres de tri de Liège et Charleroi.

Les facteurs protestent depuis une semaine environ contre une réorganisation du travail proposée par la direction. Celle-ci assure qu’aucun licenciement n’accompagnera ce processus de réattribution des tournées. Direction et syndicats se retrouvaient ce mardi à 9h00 à Bruxelles pour tenter de trouver une solution.