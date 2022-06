Salah Abdeslam en prison à vie ? Pourquoi ce n’est pas certain

La perpétuité ‘incompressible’ à laquelle a été condamnée Salah Abdeslam, au procès des attentats de Paris, est la peine la plus lourde du code pénal français. Que signifie concrètement cette condamnation ? Dans quel pays Abdeslam purgera-t-il sa peine, alors que le procès de Bruxelles doit encore avoir lieu ? Le point avec Dan Kaminski, professeur à l’École de criminologie de l’UCLouvain, spécialiste du fonctionnement du système pénal et des droits des détenus.

Le parquet national antiterroriste français (Pnat) avait réclamé le 10 juin cette sanction rarissime (la perpétuité incompressible) pour le seul membre encore en vie des commandos du 13 novembre, estimant que cet « acteur-clé » était « resté fidèle jusqu’au bout à son idéologie » et n’avait jamais exprimé « le moindre remords ». C’est « une peine de mort lente », s’est insurgée la défense de Salah Abdeslam, âgé de 32 ans. Cette « perpétuité réelle » rend impossible de demander un aménagement de peine.

Salah Abdeslam en prison à vie? Théoriquement, non

Que cela signifie-t-il concrètement ? « Aucune modalité d’érosion de la peine n’est permise. Par érosion de la peine, on pense à des modalités de libération temporaire, ou à la libération dite conditionnelle », explique Dan Kaminski, expert en fonctionnement du système pénal (UCLouvain). « La peine que Salah Abdeslam a reçue en France exclu ces formes d’érosions multiples de la peine. C’est-à-dire qu’elle empêche toute possibilité d’outil de réinsertion sociale», précise-t-il.

Cela veut-il dire que Salah Abdeslam est condamné à passer le reste de sa vie en prison ? La réponse est non. Théoriquement, il pourrait, au bout de 30 ans passés en prison, demander au tribunal de l’application des peines de revenir sur cette impossibilité.

Dans quel cas serait-ce possible? Le tribunal ne peut réduire la durée de la période de sûreté qu’à certaines conditions, et après avis d’une commission composée de cinq magistrats de la Cour de cassation chargée de déterminer s’il y a lieu de mettre fin à l’application de la décision de la cour d’assises. Pour pouvoir bénéficier d’un relèvement de sa période de sûreté illimitée, le condamné doit manifester des gages sérieux de réadaptation sociale.

Le tribunal s’assure également que sa décision n’est pas susceptible de causer un trouble grave à l’ordre public et recueille en amont l’avis des victimes. Il se prononce après l’expertise d’un collège de trois experts médicaux qui évaluent l’état de dangerosité du condamné.

Négociations France-Belgique

On peut en outre se poser la question de savoir où la peine d’Abdeslam sera exécutée. Car il va subir un autre procès à Bruxelles, et cette question se présentera naturellement. Pour Dan Kaminski, le contexte est quelque peu particulier. « Il n’y a pas de règles convenues à l’international pour ce genre de situation. Cela peut faire l’objet de négociations entre les instances judiciaires des deux pays et peut-être également entre les ministres de la Justice. Ce sont, à mon sens, des négociations au cas par cas. »

« Une chose est certaine, quelle que soit la peine qui soit infligée à Salah Abdeslam en Belgique, elle sera probablement absorbée par la peine qu’il a reçue en France. »

« Une chose est certaine, quelle que soit la peine qui soit infligée à Salah Abdeslam en Belgique, elle sera probablement absorbée par la peine qu’il a reçue en France. Car la peine belge ne pourra être que plus réduite, car la notion d’incompressible n’existe pas en Belgique.«

« Tendance à penser que la France va garder Salah Abdeslam »

Dans ces négociations entre la France et la Belgique, quels facteurs pourraient intervenir ? Des considérations de régime pénitentiaire, d’une part. « Un pays pourrait dire à l’autre: ‘Nous avons un régime plus solide que le vôtre’ », illustre Dan Kaminski. Et d’ajouter : « De la même façon, on pourrait imaginer des enjeux symboliques. Est-ce que dans un pays, on pourrait s’émouvoir que l’exécution de la peine puisse se passer dans l’autre pays, comme si on perdait le contrôle sur l’ennemi ? Il pourrait également y avoir des considérations financières. La France pourrait par exemple se dire que le coût de la détention d’Abdeslam pourrait lui revenir cher. Car le coût de la détention est évidemment important. J’ai du mal à imaginer qu’on fasse exécuter en Belgique une peine qui n’existe pas. J’aurais donc tendance à penser que la France va conserver Salah Abdeslam. Il s’agirait là d’un motif juridique.

Par ailleurs, au vu de la condamnation française, on pourrait se demander à quoi « sert » le procès de Bruxelles pour Abdeslam. Pour l’expert, il convient de raisonner autrement. « Un procès ne sert pas uniquement à exécuter une peine. Même lorsqu’un procès conclut à l’acquittement, il rend d’autres services. C’est un espace de discussions, de construction, dans lequel les parties civiles et les autorités judiciaires sont amenées à collaborer. Cela produit des effets d’apaisement et de métabolisation qui peuvent être indépendants de la peine infligée. Les effets du procès en lui-même, indépendamment de la peine, sont importants. »

D’où vient cette notion de perpétuité incompressible?

La « perpétuité réelle » a été instaurée en 1994 sous l’impulsion du ministre de la Justice Pierre Méhaignerie, marqué par le viol et le meurtre d’une fillette par un homme déjà condamné pour des crimes sexuels. Elle n’avait jusqu’ici été prononcée qu’à quatre reprises, entre 2007 et 2013 à chaque fois pour des meurtres d’enfants accompagnés de viols ou tortures.

D’abord prévue pour ces crimes uniquement, la perpétuité incompressible a été étendue en 2011 aux meurtres ou tentatives de meurtres sur personnes dépositaires de l’autorité publique (forces de l’ordre, magistrats, surveillants de prison).

Après la série d’attentats ayant ensanglanté la France en 2015, la perpétuité « réelle » a été élargie aux crimes terroristes en juin 2016, mais cette loi n’est pas rétroactive. La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) avait validé en 2014 les peines perpétuelles appliquées en France, estimant qu’elles offraient un espoir, même infime, de libération au détenu.