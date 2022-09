Ryanair va fermer sa base de Zaventem pour l’hiver

Ryanair va fermer sa base de Zaventem pour la saison d’hiver et devrait la rouvrir à la fin du mois de mars.

Ryanair va fermer provisoirement, durant la saison aéronautique d’hiver, sa base de Zaventem, à Brussels Airport, où sont stationnés deux avions, a-t-il été annoncé mercredi aux syndicats lors d’un conseil d’entreprise extraordinaire. Quarante-quatre stewards et hôtesses et 17 pilotes sont concernés par cette décision. La base devrait ensuite rouvrir au mois de mars.

Départ provisoire

Selon Didier Lebbe, secrétaire permanent de la CNE, ce départ provisoire est dû aux taxes mises en place par l’aéroport de Zaventem et par celles instaurées par le gouvernement fédéral en avril dernier sur les billets d’avions. Malgré ce départ, Ryanair continuera de desservir Brussels Airport.

Des arguments déjà évoqués plus tôt par Michael O’Leary en personne lors d’une visite de son siège à Dublin, à laquelle Le Vif était convié. Selon lui, « l’aéroport de Zaventem impose des frais de plus en plus élevés alors que son trafic aérien a diminué de 30%. C’est un non-sens ! » L’instauration, en avril dernier, d’une taxe d’embarquement pour les passagers (2, 4 ou 10 euros selon la destination), visant à dissuader les voyageurs d’opter pour des vols de (très) courte distance, pour des raisons environnementales avait aussi été cité.