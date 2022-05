Quatre pays de l’UE dont la Belgique s’engagent à décupler l’éolien en mer du Nord d’ici 2050

L’Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas et la Belgique ont annoncé mercredi vouloir installer pour près de 150 gigawatts d’éoliennes en mer du Nord d’ici 2050, pour en faire la « centrale électrique verte de l’Europe » et se passer d’hydrocarbures russes.

« Nous voulons multiplier par quatre notre capacité totale dans l’éolien en mer d’ici 2030 et par dix d’ici 2050 », a déclaré la Première ministre danoise Mette Frederiksen lors d’une conférence de presse à Esbjerg, dans l’ouest du Danemark, aux côtés du chancelier allemand Olaf Scholz et des Premiers ministres néerlandais et belge Mark Rutte et Alexander De Croo.