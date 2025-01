L’inflation accélère à 4,08% à janvier: l’indice-pivot dépassé, les allocations et les salaires de la fonction publique augmentent

L’inflation a accéléré en janvier pour atteindre 4,08 % en rythme annuel, contre 3,16 % en décembre, annonce Statbel. L’indice pivot a donc été dépassé, ce qui signifie que les allocations sociales et les salaires de la fonction publique seront augmentés.

L’inflation sous-jacente, qui ne tient pas compte de l’évolution des prix des produits énergétiques et des produits alimentaires non transformés, s’établit quant à elle à 3,14% en janvier, contre 2,91% en décembre. L’inflation sur la base de l’indice santé augmente elle aussi, de 3,24% en décembre à 4,09% en janvier. L’indice santé lissé s’établit ainsi à 131,18 points en janvier.

Comme attendu, l’indice-pivot pour la fonction publique et les allocations sociales, fixé à 130,67 points, est ainsi dépassé, ce qui signifie que les allocations sociales et les salaires de la fonction publique seront augmentés de 2% en février et mars prochains.

Les principales hausses de prix enregistrées en janvier concernent l’électricité, les services domestiques, le lait, le fromage et les œufs, le gaz naturel, les boissons alcoolisées et non alcoolisées, le pain et les céréales, la viande, les légumes (y compris les pommes de terre) et l’égouttage. En revanche, la téléphonie mobile, les chambres d’hôtel et les voyages à l’étranger et city-trips ont exercé un effet baissier sur l’indice.

Dans le détail, l’inflation de l’énergie s’établit à 15,89% en janvier contre 7,40% en décembre et 9,44% en novembre. L’inflation se situe actuellement à 26,7% pour l’électricité et même à 93,3% pour le gaz.

La hausse des prix des produits alimentaires s’est également accélérée, à 2,54% en janvier, contre 1,85% en décembre 2024. Les prix de l’huile d’olive (+20,5%) et des fruits de mer frais (+19,5%), par exemple, ont bondi par rapport à janvier 2024. Enfin, l’inflation des services est en hausse de 3,94% à 4,13%.