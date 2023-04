Qatargate: Tarabella renonce temporairement à sa fonction de bourgmestre d’Anthisnes

Marc Tarabella renonce, pour l’instant, à reprendre sa fonction de bourgmestre d’Anthisnes, a-t-il exprimé samedi dans un communiqué.

Inculpé dans le scandale de corruption présumée au Parlement européen, l’eurodéputé Marc Tarabella a annoncé « postposer sa reprise de fonction au poste de bourgmestre, n’étant pas en mesure de pouvoir pleinement répondre aux impératifs liés à celle-ci ».

« Gérer une commune, a fortiori une commune rurale, demande une mobilité et une proximité qui ne me sont pour l’instant pas possibles. Dès que la situation le permettra, je me remettrai au service des Anthisnoises et des Anthisnois », conclut son communiqué.

Pour le bourgmestre faisant fonction, cette situation n’est que temporaire. « Nous avons décidé de décaler son retour d’au moins une semaine, car ce qu’a vécu Marc n’est pas évident et il a besoin de récupérer. Mais son absence ne va pas durer », assure Michel Evans, interrogé par l’agence Belga.

L’eurodéputé est actuellement placé en détention à domicile avec un bracelet électronique.