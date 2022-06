Près de 90 % des déchets ménagers recyclés en 2021

Fost Plus, l’organisme chargé de la collecte sélective, du tri et du recyclage des emballages ménagers en Belgique a recyclé 89, 8 % des emballages collectés en 2021, rapporte l’organe privé.

En tout, ce sont plus de 804.000 tonnes d’emballages qui ont été traitées sur la dernière année écoulée. Selon Fost Plus, 9,7 kilos de verre, 16,6 kilos d’emballages en papier et carton et 16,4 kilos de matériaux PMC par habitant ont ainsi été recyclés en moyenne. L’organisme explique que, grâce à ce grand taux de recyclage, beaucoup moins de matières premières primaires doivent être extraites pour la fabrication de nouveaux emballages. Cette économie représente environ 850.000 tonnes de CO2 en 2021.

Fost Plus souligne aussi que, depuis 2021 et l’introduction du nouveau sac bleu de PMC dans toute la Belgique (élargissant les sortes d’emballages récoltés), six kilos de plus en moyenne de déchets résiduels sont récoltés par habitant. Le nombre grimpe même à huit pour les intercommunales utilisant ce nouveau sac depuis plus d’un an. Grâce à cela, le recyclage des plastiques est de 52 %, dépassant les objectifs du pays pour l’année 2021 et les attentes européennes pour 2025, qui sont de 50%.

Le tri ne s’effectue pas qu’au domicile et, avec l’appui de Valipac, Fost Plus a, notamment, sensibilisé 1.250 entreprises en 2021. Ces dernières ont reçu une prime pour le lancement du tri de leurs PMC, ce qui a permis de récolter 22.000 tonnes de déchets, 3.000 de plus qu’en 2020.