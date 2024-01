Préavis de grève dans les prisons flamandes en raison d’une « escalade des agressions »

Le front commun syndical des agents pénitentiaires a déposé plusieurs préavis de grève auprès de l’administration pénitentiaire, a-t-il annoncé jeudi.

Des actions de 24 heures sont prévues entre le 5 et le 9 février dans les prisons de Gand, Audenarde, Merksplas, Turnhout, Anvers, Bruges et Hasselt. Les syndicats dénoncent « l’escalade des agressions envers le personnel au cours des dernières semaines ».

Le front syndical réclame plus de personnel spécialisé et des cellules plus adaptées. La politique de sanction dans les prisons doit également être améliorée, selon le rapport. Les syndicats souhaitent que le ministre de la Justice Paul Van Tigchelt (Open VLD) ou son cabinet soit présent à la consultation sociale.