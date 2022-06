Pouvoir d’achat: quelles sont les préoccupations des Belges?

L’inflation et la hausse des prix arrivent en tête des préoccupations des Belges, citées par 55% des sondés, écrivent Le Soir et Het Laatste Nieuws dans leur édition de lundi, présentant les résultats du dernier Baromètre Le Soir- RTL-Ipsos-Het Laatste Nieuws-VTM. Suivent les impôts et les taxes (31%) et la pauvreté et les inégalités sociales (29%). Le regard tourné vers son assiette, le Belge relègue le changement climatique (22%) en quatrième position.

L’optimisme n’est guère de mise chez les répondants, puisque 47% d’entre eux pensent que leur situation financière actuelle s’est dégradée au cours des six derniers mois. Un sentiment plus prononcé encore chez les Wallons et les Bruxellois (51%) qu’en Flandre (45%).

Quatre Belges sur dix déclarent par ailleurs que boucler leurs fins de mois est « assez difficile ». Un ressenti qui progresse dans les trois Régions du pays mais davantage en Wallonie (46%) et à Bruxelles (42%) qu’en Flandre (36%). Si l’on ajoute ceux qui éprouvent de grosses difficultés à nouer les deux bouts, on atteint presque la moitié de l’échantillon national (47%) et ce sentiment touche même plus d’un Bruxellois (54%) et d’un Wallon (57%) sur deux.