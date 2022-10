Un expert quitte le cabinet d’Annelies Verlinden : « Les partis francophones bloquent les réformes institutionnelles »

Le spécialiste en droit constitutionnel Jürgen Vanpraet quitte le cabinet de la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V). La raison : les partis francophones refusent d’avancer au niveau des réformes institutionnelles. La question est maintenant de savoir jusqu’où le CD&V veut jouer le jeu.

Même si sur la fiche du cabinet d’Annelies Verlinden (CD&V), il est toujours désigné comme « directeur adjoint réformes institutionnelles », Jürgen Vanpraet a effectivement fait ses adieux à son poste en septembre. Désormais, il se concentrera sur son travail d’avocat au sein du cabinet Prator et sur ses obligations académiques à l’Université de Gand. Jürgen Vanpraet peut compter sur une appréciation au-delà de son parti, des socialistes aux membres de la N-VA. Il a notamment été consulté sur la mise en œuvre de la sixième réforme de l’État.

Sa démission ne résulte pas d’un mécontentement à l’égard de la politique de la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden, qui est également responsable des réformes institutionnelles. « Bien au contraire. La ministre avait une volonté de mettre beaucoup de choses en marche », dit-il.

Lire aussi | Budget fédéral: ces promesses politiques qui oublient la colère des gens

La pierre d’achoppement résidait auprès d’autres partenaires du gouvernement fédéral, notamment les partis francophones PS, MR et Ecolo. « Ils se sont érigés en bloc francophone et ont opposé leur veto à la réforme de l’État ». C’est étonnant, car outre Annelies Verlinden, le ministre MR David Clarinval est également en charge des réformes institutionnelles.

Jürgen Vanpraet : « Au printemps 2022, nous étions censés entamer des discussions sur les réformes institutionnelles au sein du gouvernement. Mais cela a donné lieu à des scènes curieuses. Il a fallu trois mois pour mettre les cabinets des partis francophones autour de la table. Lorsqu’ils ont réussi, même après la pression du Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD), ils n’ont montré aucune intention de prendre des mesures substantielles. C’était inutile. »

Mathématiquement superflu

L’accord de coalition Vivaldi offre toutefois un fil conducteur. « L’objectif est une nouvelle structure de l’État à partir de 2024 avec une répartition plus homogène et plus efficace des compétences », indique le document. « Cela devrait conduire à un renforcement des entités fédérées dans leur autonomie et du niveau fédéral dans son pouvoir. »

En outre, l’accord de coalition attribue un rôle de premier plan aux deux ministres chargés des réformes institutionnelles. « Sur la base des travaux de ces membres du gouvernement, le gouvernement préparera, sous forme de textes législatifs, des propositions sur la répartition des compétences, les règles de financement et les institutions, etc., qui après accord au sein du gouvernement pourront être présentées pour avis au Conseil d’État ».

On n’en arrivera pas là, dit Jürgen Vanpraet.

En effet, même un passage concret sur la réforme des soins de santé semble être devenu pratiquement impossible alors que ces mesures sont devenues particulièrement pressantes lors de la crise du coronavirus. La répartition souvent peu claire des pouvoirs empêchait une approche harmonieuse de la crise.

L’accord de coalition prévoit qu’au cours de cette législature, des textes juridiques seront élaborés pour une « division homogène des pouvoirs ». « L’objectif est de fournir des soins au plus près du patient (entités fédérées) sans affecter le financement solidaire ».

Mais même cela ne semble pas pour demain, déclare Jürgen Vanpraet. Au niveau des partis politiques, cela semble être un gros problème pour le CD&V. « Pour savoir si c’est un problème pour le président Sammy Mahdi, il faut le lui demander, mais je pense que c’en est un. La question est de savoir jusqu’où le parti veut aller. À proprement parler, il est mathématiquement superflu dans le gouvernement. » Comprenez : même si le CD&V quitte la Vivaldi, le gouvernement peut continuer à gouverner.

Enquête citoyenne

Et qu’en est-il de l’autre fleuron du gouvernement, l’enquête citoyenne? Cette enquête en ligne, à laquelle ont répondu quelque 20 000 Belges, était censée servir, entre autres, de source d’inspiration pour une prochaine réforme de l’État. « Mais à l’exception d’Ecolo, les partis francophones ont toujours interprété l’enquête citoyenne comme une manœuvre dilatoire« , estime Jürgen Vanpraet. ‘Si un rapport final suivra vers le début de 2023, il n’aura pas de conséquences concrètes au cours de cette législature. Selon le spécialiste des questions constitutionnelles, il existe plusieurs explications à l’échec imminent des réformes institutionnelles.

Premièrement, il y a le souffle chaud du PTB unitaire, qui rend le PS réticent à remanier la structure de l’État. Ensuite, il y a le président du MR, Georges-Louis Bouchez, le belgiciste autoproclamé qui ne voit pas l’intérêt de remanier la Belgique. Mais à côté de cela, il y a la réalité politique. « Dès le départ, nous n’avions pas la majorité des deux tiers nécessaire au Parlement « , déclare Jürgen Vanpraet. Une tentative d’impliquer le parti d’opposition N-VA dans les discussions institutionnelles aurait échoué sur un refus des autres partenaires de la coalition.

Le seul point positif pour Jürgen Vanpraet est que l’article constitutionnel 195 pourrait être déclaré comme devant être révisé à la fin de la législature. Grâce à cette « clé de la constitution », une réforme approfondie de l’État pourrait en principe être menée à bien. Mais ce sera pour le prochain gouvernement.

Annelies Verlinden confirme le départ de Jürgen Vanpraet. « Nous espérions nous aussi être plus avancés en termes de réformes institutionnelles, mais cela ne s’avère pas facile au sein de ce gouvernement », révèle-t-elle par l’intermédiaire de son porte-parole. « Nous faisons tout ce que nous pouvons pour prendre des mesures au cours de cette législature afin de préparer la réforme de l’État ».