Lucie Demaret (MR) serait en pole position pour la présidence de l’ONE (info Le Vif)

Selon les informations du Vif, le MR souhaiterait désigner Lucie Demaret à la présidence du Conseil d’Administration de l’ONE, qui doit être renouvelé en janvier.

Le 8 janvier dernier, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a publié au Moniteur un appel à candidatures pour le renouvellement du Conseil d’administration de l’Office National de l’Enfance (ONE), signé par la ministre-présidente Elisabeth Degryse et la ministre de la Petite Enfance Valérie Lescrenier. Et c’est à leur parti, Les Engagés, que devait échoir la présidence du CA de l’ONE, selon les accords de répartition des mandats dans les organismes d’intérêt public noués avec le MR au moment de l’installation des gouvernements wallon et francophone, l’été dernier.

Mais le MR souhaite réviser ces accords, afin que les libéraux puissent désigner le mandataire qui dirigera l’ONE. Les deux formations doivent encore s’entendre définitivement, pour que le MR propose des compensations à cette révision d’accords antérieurs, mais elle ne devrait poser aucun problème au parti de Maxime Prévot.

Les candidatures doivent être envoyées dans les quinze jours. Donc rien n’est encore officiel. Mais la favorite pour l’accession à la présidence de l’ONE serait la conseillère provinciale du Hainaut Lucie Demaret, qui, dans le civil, travaille au cabinet du secrétaire fédéral Mathieu Michel.

Ce n’est pas le premier appel à candidatures pour le CA de l’ONE depuis l’installation du gouvernement, mais le troisième. Il a fallu en relancer un nouveau fin décembre parce que le précédent, publié au Moniteur le 12 novembre, n’avait pas porté ses fruits: les candidatures suscitées par le MR étaient trop souvent venues de mandataires, alors que la proportion de mandataires politiques à l’ONE est légalement limitée à un tiers du CA. Lucie Demaret était déjà candidate à ce précédent appel. Si celui-ci n’avait pas dû être republié, elle serait probablement déjà présidente de l’ONE aujourd’hui.

Dans quinze jours, une fois l’appel à candidatures bouclé, le gouvernement désignera les administrateurs parmi les candidats, en fonction des contraintes légales (d’incompatibilités, de parité, de proportion de mandataires, etc.) et de considérations politiques. Le président de l’ONE sera choisi parmi ces administrateurs.

Expérimentée en politique, Lucie Demaret a été, avant son recrutement par Mathieu Michel, conseillère au cabinet de l’ancien ministre fédéral de la Mobilité François Bellot, ainsi que conseillère communale à Charleroi de 2012 à 2018, puis à Ham-sur-Heure-Nalinnes, où elle est officiellement domiciliée, de 2018 à 2024. En novembre dernier, ses collègues réformateurs au conseil provincial du Hainaut ont refusé sa candidature au poste de députée provinciale. Sa soeur, Géraldine, qui, dans le civil travaille au cabinet du ministre fédéral David Clarinval, a été désignée en 2021 par le MR à la tête du Conseil d’administration de la Loterie Nationale.

L’ONE est actuellement présidé par la bourgmestre MR de Silly et collaboratrice au Centre Jean Gol Violaine Herbaux. La présidence du CA de l’ONE est rémunérée à hauteur de 40.000 euros brut par an.