Un bonus pension de 22.645 euros? Voici la proposition de Karine Lalieux (PS)

La ministre fédérale des Pensions et de l’Intégration sociale Karine Lalieux (PS) propose un bonus pension, sous forme de capital pour les travailleurs en mesure de prendre une retraite anticipée et qui choisissent de rester une, deux, ou trois années de plus, révèlent Le Soir et Sudinfo mercredi matin.

Interrogée sur la Première, la ministre a indiqué qu’elle souhaitait un débat autour de cette proposition au sein de la Vivaldi, jusqu’à présent divisée sur le dossier de la réforme des pensions.

Le projet prévoit d’accorder l’équivalent d’un complément de pension de 2 euros brut par jour à celles et ceux qui, pouvant partir à la retraite anticipée, choisissent de prolonger leur carrière de maximum 3 ans.

Le bonus serait versé en une fois, à l’échéance, sous forme de capital. Celui-ci représenterait un montant net de 22.645 euros, en cas de prolongation de 3 ans.

Au micro de La Première, Karine Lalieux a soutenu que sa proposition était neutre budgétairement et permettait de réduire le coût des pensions, de quoi rassurer l’Union européenne. L’Espagne ayant fait ce type de proposition, avec succès.

Jusqu’ici, la Belgique a été invitée à revoir sa copie en matière de pensions par la Commission européenne. Celle-ci lie la libération d’une partie des fonds du Plan de relance à la mise en place d’une réforme structurelle du régime des pensions pour en limiter le coût.