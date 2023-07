Permis de détention d’un animal de compagnie, 1 an après: bilan positif pour les refuges, moins pour les animaleries

Le permis de détention d’un animal de compagnie vient tout juste de fêter son premier anniversaire. Il est devenu obligatoire en Wallonie le premier juillet 2022 pour limiter les achats impulsifs et ainsi réduire les abandons. Des objectifs qui semblent être atteints.

Globalement, après un an de mise en service, le permis de détention d’un animal de compagnie satisfait les refuges wallons. « Il a été très bien reçu. Les délais pour l’obtenir fonctionnent et il offre une sécurité supplémentaire », confirme Sébastien De Jonge, directeur de l’ASBL Sans Collier et, président de l’Union Wallonne pour la Protection Animal. « J’avais une dizaine d’abandons associés à l’achat impulsif, aujourd’hui, je n’ai plus aucun retour pour ce motif« , ajoute-t-il.

« Le permis est particulièrement efficace dans la régulation des ventes de rongeurs »

Depuis l’obligation de fournir un permis de détention, les animaleries connaissent une baisse dans la vente d’animaux, selon Gaëtan Sgualdino, porte-parole du refuge SPA La Louvière.

Les animaleries sont un milieu dans lequel il est particulièrement simple de repartir avec un animal de compagnie. Comme l’explique Sébastien De Jonge, « vous allez dans une animalerie acheter des croquettes pour votre chat et vous repartez avec un lapin, sans connaître les réels besoins de l’animal ». Le problème avec ces acquisitions spontanées, c’est qu’elles amènent bien trop souvent à l’abandon. Depuis la nouvelle réglementation, toutes personnes qui souhaitent adopter un animal, en animalerie ou en refuge, doit fournir, obligatoirement, le permis d’adoption. L’objectif est d’accorder aux personnes un temps de réflexion, pour limiter les acquisitions impulsives.

« Dans un monde idéal, il faudrait aller plus loin »

De manière générale, les refuges pour animaux se disent contents de l’instauration du permis. Mais il faudrait encore aller plus loin, selon eux. Notamment en multipliant les contrôles et en instaurant des sanctions. Gaëtan Sgualdino trouve regrettable qu’un éleveur qui ne soit pas en règle soit invité à le faire sans être sanctionné après un contrôle.

Les ventes en lignes sont aussi une problématique pour lesquelles des contrôles seraient nécessaires. L’adoption d’un animal de compagnie par le biais des réseaux sociaux ne nécessite pas l’obligation de fournir le permis. « Le problème avec ces ventes, c’est que d’une part, les animaux ne sont généralement pas identifiés. Donc, ils peuvent facilement être abandonnés dans la rue, pour ensuite se retrouver dans les refuges, sans qu’on puisse remonter jusqu’au propriétaire. D’autre part, elles peuvent entraîner la reproduction massive. Puisque même si la stérilisation est obligatoire pour les chats, elle n’est pas systématiquement effectuée », explique Gaëtan Sgualdino.

Obtention et retrait du permis

Depuis le 1er juillet 2022, le permis est obligatoire pour l’achat de tous les animaux de compagnie, du grand chien au petit poisson rouge. Tous les wallons sont éligibles à l’obtention de ce permis. Il suffit d’en faire la demande à la commune. Par contre, il sera retiré si des maltraitances animales sont constatées. Il y a plusieurs cas de figures : « On peut vous le retirer provisoirement ou à vie« , détaille Sébastien De Jonge. La privation du permis peut aussi intervenir selon les espèces. À titre d’exemple, si un fermier a un retrait de permis pour les chiens, il pourra quand même acheter des poules. « Nous, dans un monde idéal, on souhaiterait que le permis soit complétement retiré dès la première maltraitance« , confie le directeur de l’ASBL Sans Collier.

« Aujourd’hui, la base de donnée est déjà plus efficace. Elle permet de recenser les personnes qui ne possèdent plus leur permis. Mais il faut encore du temps, pour laisser mûrir le projet », conclut le porte-parole de SPA La Louvière. Le service public du bien-être animal en Wallonie, a été contacté. Mais pour des raisons inconnues, aucun entretien n’a pu être organisé.