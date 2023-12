Où développer de l’activité économique en Wallonie? 1.436 hectares encore disponibles

La Région vient de lancer un outil cartographiant les terrains où développer de l’activité économique en Wallonie. 1.436,92 hectares seraient encore disponibles, écrit L’Echo.

Le site web que s’apprête à lancer le cabinet du ministre wallon de l’Économie Willy Borsus (MR) s’intitule WalSpace. Il se définit comme un portail pour les investisseurs en vue de « faciliter l’accès à l’information, notamment en matière de disponibilité de terrains à vocation économique ».

Cette base de données centralisées devrait permettre aux autorités publiques de gérer « l’offre d’espaces disponibles pour développer l’activité économique en Wallonie » en présentant une liste exhaustive des parcs et zones d’activités économiques de Wallonie gérés par les intercommunales et opérateurs, ainsi que les zones et biens des Ports autonomes (PAL, PAN, PAC et PACO).

L’outil est mis à jour chaque trimestre. On y apprend que la Wallonie compte 456 parcs d’activités économiques et zones portuaires sur une superficie globale de 12.345,49 hectares, dont 1.436,92 hectares seraient encore disponibles.