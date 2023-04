Liege Airport: aucun recours n’a été communiqué à la Région wallonne

« Aucun recours n’a à ce jour été officiellement communiqué à la Région » concernant le permis unique accordé à Liege Airport, a affirmé le ministre wallon des Aéroports, Adrien Dolimont en commission du parlement wallon.

Le 21 mars, le gouvernement flamand avait pourtant décidé de se joindre aux communes qui avaient déjà annoncé leur intention de saisir le Conseil d’Etat. La ministre flamande de l’Environnement, Zuhal Demir (N-VA) avait alors promis de poursuivre le combat juridique « tant que nous n’aurons pas de clarté sur le fait que l’impact sur nos citoyens et notre environnement a été examiné et restera limité ».

« La Wallonie a appliqué l’accord de coopération en consultant les Régions limitrophes dans la procédure d’instruction. Et le permis délivré aborde de manière conséquente les nuisances en Flandre. Selon les analyses, celles-ci sont principalement imputables aux vols en provenance et en direction de Maastricht », a affirmé ce lundi le ministre Dolimont, interrogé par Thierry Witsel (PS). « Des contacts ont bien eu lieu avec le cabinet Demir. Sa position ne semble pas partagée par tout le monde au nord du pays, et notamment pas par le directeur du Voka Limburg », a poursuivi Adrien Dolimont selon qui « 1.100 Flamands ont un travail grâce à l’aéroport liégeois ».

« La Wallonie compte bien défendre cet outil dans le respect du cadre qui s’impose à elle et en tenant compte des différents aspects nécessaires à une exploitation équilibrée », a-t-il ajouté. « Nous serons également attentifs au futur permis de l’aéroport de Zaventem et au respect par la Flandre des accords existants en matière de consultation transfrontalière », a enfin averti le ministre libéral.

Le 31 janvier dernier, après des semaines de négociations ardues, le gouvernement wallon s’est accordé sur un nouveau permis unique pour Liege Airport, détaillant le nombre maximum de mouvements autorisés et les limitations de bruit.