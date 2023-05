Drame de Strépy: Paolo Falzone, le conducteur, restera en prison les deux prochains mois

La chambre des mises en accusation a décidé, vendredi, de maintenir en détention effective Paolo Falzone, l’homme qui a foncé dans la foule avec son véhicule lors du carnaval de Strépy-Bracquegnies en 2022.

Le 28 avril, la chambre du conseil de Tournai avait décidé de placer l’intéressé en détention préventive sous surveillance électronique. Le parquet avait immédiatement fait appel de cette décision. C’est cet appel qui était l’objet des débats vendredi devant la chambre des mises en accusation de Mons. Au terme de celle-ci, la détention préventive de Paolo Falzone a été prolongée de deux mois.

L’accident avait fait six morts et une quarantaine de blessés le 20 mars 2022 vers 05h00 du matin. Paolo Falzone, conducteur de la voiture impliquée dans le drame, et son passager, Antonino Falzone, avaient été immédiatement interpellés et privés de liberté. Le conducteur dépassait faiblement le taux d’alcool autorisé.

Paolo Falzone a d’abord été inculpé d’homicide involontaire et de coups et blessures involontaires dans la cadre d’un accident de la route et placé sous mandat d’arrêt. Le 22 août 2022, la chambre du conseil avait requalifié les faits en meurtre pour une des victimes, le gille Frédéric d’Andrea. Le passager a, lui, été inculpé de non-assistance à personne en danger et libéré sous conditions.