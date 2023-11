Démission de Conner Rousseau: Pourquoi les politiciens du Vooruit n’en ont toujours pas tiré de leçon

Avec Melissa Depraetere à la tête du parti, les socialistes flamands assurent la continuité. Mais malgré – ou simplement à cause – du départ de Conner Rousseau, les politiciens du Vooruit ont laissé une mauvaise impression.

Non, Melissa Depraetere n’est pas une copie de Conner Rousseau. Comme politicienne, elle est plus timide, moins marquante. Pour la socialiste de Flandre occidentale, être un “BV” – une célébrité – est peut-être aussi moins important que pour Rousseau, qui, rappelons-le, a fait ses adieux à la présidence vendredi soir.

En même temps, il y a beaucoup de similitudes entre eux deux. Non seulement elle est, à 31 ans, une contemporaine de Rousseau (31 ans également), mais elle fait également partie de la jeune garde qui a poussé l’ancien président John Crombez à aller de l’avant. L’Ostendais a placé le tout jeune Depraetere en deuxième position sur la liste de la Chambre de Flandre occidentale. En tant que président, Conner Rousseau a poursuivi la cure de jouvence de Crombez en la nommant chef de groupe sans aucune expérience parlementaire.

Comme Conner Rousseau, elle est convaincue que le cordon sanitaire a conduit à la paresse intellectuelle (elle l’a qualifié un jour de « décision la plus stupide qui soit« ) et, plus que Rousseau, le fils de bourgmestre, elle a une voix crédible pour exprimer ce que pense « l’homme de la rue ».

Melissa Depraetere devient présidente intérimaire du Vooruit, après la démission de COnner Rousseau, le 17 novembre 2023

Mélissa Depraetere a grandi dans un environnement simple à Harelbeke, comme elle l’a expliqué à plusieurs reprises, notamment à nos confrères de Knack. “Je viens d’une famille ouvrière où l’on ne parlait pas de politique. C’est pourquoi je ne me sens toujours pas à l’aise parmi les députés. Pendant longtemps, mon frère a pensé que j’étais assise au Parlement pour discuter de choses dont il n’a que faire. Il a deux métiers : facteur et livreur de pizzas. J’essaie maintenant de le convaincre avec tout ce que j’ai fait. Et j’y parviens ».

Un peu de Rousseau

Mais la talentueuse Melissa Depraetere est surtout très proche de Rousseau et de sa clique, dont fait aussi partie l’ancienne vice-Première ministre Freya Van den Bossche. En ce sens, la Flamande occidentale jouera surtout la carte de la continuité. Elle ne l’a d’ailleurs pas caché lors de sa prestation de samedi matin. « Conner n’est pas le seul à avoir tracé notre trajectoire. Nous l’avons fait ensemble. Cela n’aurait pas de sens de changer complètement de cap ».

« Il s’agissait de « zattemansklap »(“gifle d’homme ivre”). Pas in vino veritas, mais l’alcool comme circonstance atténuante. En l’An 2023, c’est tout de même un constat remarquable. »

Dans des circonstances normales, le départ d’un homme politique provoque un redémarrage. Le parti devient plus à l’abri des critiques lorsqu’une figure centrale s’en va. Pensez à la démission de la ministre flamande Annemie Turtelboom (Open VLD) après que sa « taxe turtel » soit devenue un problème politique pour les libéraux. Avec le départ de Joachim Coens, le CD&V a cherché à se débarrasser d’un autre sondage douloureux.

Le départ de Rousseau amène, lui, du plomb dans l’aile. Et ce n’est pas tant à cause de la manière maladroite et imprudente dont Rousseau a cherché à dissimuler ses propos de la nuit du 1er au 2 septembre au café ‘t Hemelrijk – jusqu’aux requêtes unilatérales devant les tribunaux. Avec sa conférence de presse bien conçue de vendredi, au cours de laquelle il a même remercié les médias, apparemment sans ironie, il aura gagné un peu plus d’estime de la part de plusieurs critiques.

Mais que dire des retardataires? Le député flamand Bruno Tobback a déclaré vendredi dans De Afspraak, l’air satisfait, que 90 % de la direction du parti avait voté contre sa démission, au cas où il y aurait eu un vote. “Nous regrettons tous son départ », a-t-il déclaré.

M. Tobback a expliqué à plusieurs reprises qu’il jugeait les remarques racistes de M. Rousseau inadmissibles. Il a cependant critiqué les médias qui ont publié des citations du procès-verbal. Il n’a pas non plus mâché ses mots à propos des déclarations sexistes de Rousseau sur une amie présente. Selon Het Nieuwsblad, à ‘t Hemelrijk, il aurait dit à la police : « Si tu veux être sucé, tu dois être avec elle ». « Si la loi l’interdisait, ce serait la panique dans tous les cafés de Flandre. Même si, en tant que président de parti, vous ne devriez pas être là dans cet état” a précisé Tobback.

On se souvient des déclarations passées de Louis Tobback (« Au fond, nous sommes probablement tous un peu racistes ») et de Jinnih Beels (« Savez-vous combien de fois, dans ma carrière de policier, j’ai été traité de « singe brun » ? Mais ce n’est pas le cas de tous les êtres humains »). Comme si toute condamnation des mots de Rousseau devait être inextricablement suivie d’un « mais ».

Relativiser

Ainsi, il semble que seul Rousseau se rende compte de l’ampleur des dégâts. Pour rappel, le président d’un parti très impliqué dans le mouvement antiraciste est envoyé par le parquet à la caserne Dossin et en thérapie. Ceci dans le cadre d’une procédure de médiation initiée par le procureur lui-même. Cela signifie que le parquet a entre les mains un dossier dont il estime lui-même qu’il a de bonnes chances d’aboutir à une condamnation. Encore une fois : on ne parle pas ici d’un politicien d’extrême droite, mais de Conner Rousseau, artisan (en chef) de la social-démocratie flamande.

Même officieusement, les membres du parti ont continué à « contextualiser » l’affaire jusqu’à la fin. Il s’agissait de « zattemansklap ». Pas in vino veritas, mais l’alcool comme circonstance atténuante. En 2023, c’est remarquable. Même le contenu du rapport officiel a été partiellement remis en question. Des hommes politiques qui rejettent des fonctionnaires assermentés comme des acteurs ayant un agenda politique : cela n’arrive pas tous les jours.

De ce fait, un certain nombre de mandataires de Vooruit ne semblent pas avoir compris la gravité des événements. Ou bien ont-ils compris, et leur ligne de défense a-t-elle été formée par opportunisme, alors que la constitution des listes pour les prochaines élections bat son plein ?

Lequel des deux est le pire?

Avec cet héritage, Melissa Depraetere entre en fonction en tant que présidente intérimaire. Son défi sera de recentrer les projecteurs sur les questions socio-économiques le plus rapidement possible. Mais quoi qu’il en soit, les mots de ces dernières semaines resteront dans la tête du parti. Et plus ils continueront à défendre l’ancien président, plus ils resteront ancrés.