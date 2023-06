Affaire Sanda Dia: pas de pourvoi en cassation

La condamnation des dix-huit membres du cercle Reuzegom dans l’affaire du baptême fatal au jeune étudiant Sanda Dia est définitive.

Les parties civiles, le ministère public et les condamnés eux-mêmes ont décidé de ne pas saisir la Cour de cassation pour contester l’arrêt de la cour d’appel d’Anvers, a-t-on appris auprès de l’instance.

Sanda Dia, un jeune étudiant de 20 ans de la KU Leuven, est décédé lors de son baptême en 2018 au sein du cercle Reuzegom.

Dans cette affaire, 18 prévenus ont été condamnés il y a deux semaines par la cour d’appel d’Anvers à des travaux d’intérêt (de 200 à 300 heures) et à 400 euros d’amende. Les condamnés ont été reconnus coupables d’infraction à la loi sur le bien-être animal, de traitements dégradants et d’homicide involontaire. Ils ont par contre été acquittés des chefs d’administration de substances nuisibles et de négligence coupable.

Le fait qu’ils aient été condamnés à des travaux d’intérêt général a suscité de nombreuses protestations, notamment parce que ces peines n’apparaissent pas sur l’extrait de casier judiciaire. Certaines critiques ont même fait état d’une « justice de classe ».