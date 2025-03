Le ministre de l’Intérieur annonce que le projet de fusion des six zones de police bruxelloises sera finalisé avant l’été

Bernard Quintin a aussi voulu rassurer en affirmant que l’objectif n’est pas de concentrer tous les moyens sur certaines zones et d’abandonner le reste.

Le projet de fusion des six zones de police bruxelloises sera finalisé avant l’été, a assuré le ministre de l’Intérieur, Bernard Quintin, lundi matin sur Bel RTL. Des propos également tenus dans les quotidiens néerlandophones De Standaard et Het Laatste Nieuws.

« Je présenterai ce plan dans les prochaines semaines au gouvernement. Mon ambition c’est qu’il soit finalisé avant l’été, ce qui me donnera le reste de la législature pour faire du ‘fine tuning' », a expliqué le ministre.

« Je veux rassurer: l’objectif n’est pas de concentrer tous les moyens sur certaines zones et d’abandonner le reste. On a besoin de proximité pour savoir ce qu’il se passe dans chaque commune, dans chaque rue. 75% des moyens resteront pour la police de proximité », a-t-il ajouté en rappelant que son unique souci, « c’est l’efficacité ».

Dans La Libre Belgique, Bernard Quintin a par ailleurs rappelé son intention de s’attaquer aux organisations impliquées dans les trafics de stupéfiants, avec un nouveau plan ciblant le narcotrafic.

D’emblée, le ministre y affirme que la Belgique « n’est pas un narco-État » mais fait bien face à « une sophistication, une internationalisation et une violence accrue de ces narcotrafiquants ». « Et il faut les combattre. »

« Tous ces trafics sont souterrains et ce qui se fait underground finit par être lié. Ainsi, les trafics de drogue sont liés aux trafics d’armes et aux trafics d’être humains, avec une utilisation de Mena (NDLR: ou mineurs étrangers non accompagnés) comme de la chair à canon. Et puis, vous avez quelque chose qui, pour l’instant, est relativement ténu mais pas inexistant : un lien avec les réseaux terroristes », a-t-il poursuivi.

Le gouvernement entend « changer le prisme de départ du nouveau plan canal qui portera un autre nom ». En 2016, ce plan avait été fait dans un contexte terroriste. « Le nouveau plan ciblera le narcotrafic, mais donc aussi le trafic d’armes, le trafic d’êtres humains et les réseaux terroristes. Car face au phénomène, il faut une approche globale », a encore indiqué le ministre Quintin.

Ce dernier est enfin revenu, dans la presse, sur la numérisation des cartes d’identité. « Il faut continuer à avancer. Fin 2026, on aura la possibilité d’avoir nos cartes d’identité sur nos GSM. Il y aura une période de transition », a-t-il assuré sans en dire davantage.