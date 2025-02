Fusillades à Anderlecht: voici les mesures décrétées par le ministre de l’Intérieur

Le ministre de l’Intérieur Bernard Quintin réunissait les acteurs de la police et de la justice lundi matin, après des fusillades à répétition liées au trafic de drogue dans la commune d’Anderlecht.

Le renforcement des moyens policiers fédéraux dans la zone de Bruxelles Midi, décidé il y a quelques jours, sera maintenu « aussi longtemps qu’il le faudra », a annoncé lundi le ministre de l’Intérieur Bernard Quintin (MR), au sortir d’une réunion des acteurs de la chaîne de la sécurité, co-organisée avec la ministre de la Justice, Annelies Verlinden (CD&V).

Objectif de la réunion: se pencher sur les actions à maintenir et à développer afin d’apporter des solutions à court, moyen et long termes face à la violence liée à la drogue à Bruxelles, dans le cadre d’une approche globale, incluant le sécuritaire et la prévention, a insisté le ministre de l’Intérieur, à l’issue de la réunion.

Parmi les nombreux participants à la réunion, se trouvaient, outre les deux ministres, la commissaire nationale aux drogues Ine Van Wymersch, le commissaire général de la police fédérale Eric Snoeck, et Leen Depuydt, cheffe du centre de Crise National.

Le trafic de drogue et ce qui y est associé « est une hydre à plusieurs têtes et cela va prendre du temps », a affirmé le ministre Quintin.

Au-delà du renforcement maintenu des effectifs policiers fédéraux dans la zone Midi, en ce compris la police des chemins de fer, le ministre a précisé avoir demandé un renforcement rapide des polices judiciaires à Anvers (ndlr: porte d’entrée du trafic de drogue) et à Bruxelles.

Autres demandes de Bernard Quintin: renforcer la lutte contre le trafic d’armes et disposer d’une image aussi précise que possible du trafic de drogue.

Lire aussi | De nouveaux tirs entendus cette nuit à Anderlecht

La ministre de la Justice, Annelies Verlinden a abondé dans le sens d’une approche à la fois répressive et préventive.

Elle a en outre insisté sur l’importance de lutter contre les activités criminelles poursuivies par certains trafiquants depuis les prisons via des moyens technologiques sophistiqués.