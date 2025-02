Nouveaux tirs à Clemenceau durant la nuit: une personne blessée, deux suspects toujours en fuite

De nouveaux tirs ont eu lieu à la station Clemenceau (Anderlecht) vers 4h du matin, dans la nuit de mercredi à jeudi. Selon le procureur du roi de Bruxelles, ces fusillades sont «certainement liées au trafic de drogue».

De nouveaux coups de feu ont été tirés à Anderlecht, dans la même zone que mercredi matin, à la station de métro Clemenceau. L’information est confirmée, jeudi matin, à la RTBF par le procureur du roi de Bruxelles Julien Moinil, invité de la matinale de La Première.

Selon la RTBF et RTL Info, les tirs ont retenti vers 4h, jeudi matin, là où il y en avait déjà eu, mercredi vers 6h. Une personne est blessée à la jambe, selon les deux médias, qui ont été en contact avec le bourgmestre de la commune, Fabrice Cumps. Le procureur du roi évoque, en outre, la présence d’un « impact de balle dans la chambre d’un enfant, dans la rue à côté ».

Selon Julien Moinil, « on ne sait pas à qui on a affaire, on a deux suspects qui seraient en fuite pour l’instant ». « Une descente est en cours », précise-t-il peu avant 8h.

Les évènements, soit « trois fusillades sur 24h, deux à Anderlecht, une à Saint-Josse », sont « certainement liés au trafic de drogue », ajoute le procureur du Roi de Bruxelles. « Il s’agit de représailles pour reconquérir certains territoires ».

Renforcer la police pour lutter contre les gangs

« Combien de morts faudra-t-il pour que l’on ait une réaction à la hauteur de la gravité de la situation? », s’interroge-t-il encore, toujours sur le plateau de La Première (RTBF). « Le narcotrafic a pris une telle ampleur que l’argent qui est en jeu est tellement important, que les guerres font rage. Il est fondamental de réagir fermement sur l’attractivité de la drogue à Bruxelles ».

Il indique avoir déjà, avant ces derniers évènements, convoqué les chefs des zones de police bruxelloises et la police judiciaire, pour « demander une analyse, pour savoir qui sont ces gangs« . Car « on a des identifications, mais ça reste très imprécis sur certains points ». « Mais « Il me faut d’urgence un renforcement de la police, car toutes ces fusillades entraînent une charge de travail considérable ».

La Station de métro Clemenceau reste opérationnelle, mais l’accès à une bouche de métro est fermé.

Mobilisation générale de la police

« L’heure est à la mobilisation générale », assure le cabinet du bourgmestre de la commune, Fabrice Cumps. « Tout indique que [les coups de feux sont] survenus dans le contexte du trafic de stupéfiants, à l’instar du premier incident », a expliqué le chef cabinet du bourgmestre, Didier Noltincx, à Belga. « L’heure est à la mobilisation générale. Nos forces de police, évidemment renforcées ces derniers jours, sont préparées pour protéger la population. Elles travaillent sur le terrain en collaboration avec la police fédérale afin de ramener la sécurité dans nos quartiers », a assuré le chef cabinet.

En 2024, près de 2.000 interpellations liées au trafic de stupéfiants ont été menées à Anderlecht, pointe Didier Noltincx. Le chef de cabinet rappelle qu’en parallèle du travail effectué par la police locale, le parquet de Bruxelles continue de s’atteler de façon plus structurelle au démantèlement des réseaux de drogue dans la capitale. Il souligne également l’importance du volet préventif, dont le travail réalisé par les associations et autres services médicaux vis-à-vis des publics de consommateurs.

« Nous entendons bien être des partenaires loyaux, déterminés et pleinement engagés dans le processus mis en place par le procureur du roi, à savoir une logique répressive pour tendre vers l’efficacité », a conclu Didier Noltincx.

Deux suspects toujours activement recherchés

Les suspects liés aux coups de feu tirés dans la nuit de mercredi à jeudi à Anderlecht ont pris la fuite, mais sont activement recherchés, a indiqué, jeudi matin, le parquet de Bruxelles. L’état de santé de la victime s’est par ailleurs stabilisé.

Un périmètre judiciaire a immédiatement été mis en place après les faits. Le magistrat du parquet de Bruxelles est ensuite descendu sur les lieux, accompagné du laboratoire de la police judiciaire fédérale ainsi que d’un expert balistique.

« Quelques douilles ont été retrouvées sur place. Les suspects ont pris la fuite, mais ils sont activement recherchés », explique la porte-parole du parquet de Bruxelles. L’enquête se poursuit afin d’éclaircir les circonstances exactes de l’incident et déterminer s’il y existe un lien avec les coups de feu tirés mercredi matin près de Clémenceau également. « Dans l’intérêt de l’enquête, le parquet ne communiquera pas davantage », a conclu la porte-parole.