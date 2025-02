Coups de feu à la station Clémenceau: pas de mobile terroriste, la chasse à l’homme se poursuit, certains trams et métros suspendus

Une partie du réseau de trams et métros de la STIB ont été interrompus, ce mercredi, après des coups de feu tirés dans la station Clemenceau. La police est à la recherche des auteurs.

Une partie des lignes de métro 2 et 6 de Bruxelles sont interrompues, mercredi matin, sur ordre de police après des coups de feu tirés devant la station de métro Clemenceau, selon une information de la RTBF confirmée par la Stib. Les trams 4, 10, 51 et 82 sont également suspendus pour la même raison.

La circulation a été interrompue sur ordre de la police, qui recherche les auteurs de coups de feu survenus vers 6h15 en surface, devant la station de métro Clemenceau, indique Sudinfo. Une kalachnikov aurait été utilisée, mais personne n’a été blessé.

Un poste de commandement a été établi par les forces de l’ordre, a indiqué la porte-parole de la zone de police Bruxelles-Midi, Sarah Frederickx. « On est encore à la recherche des suspects. Les lieux sont toujours bouclés », a-t-elle ajouté.

Les métros 2 et 6 ne circulent pas entre les arrêts Trône et Gare de l’Ouest. Les trams 4 et 10 sont quant à eux suspendus entre Gare du Nord et Churchill. Les lignes 51 et 82 sont quant à elles fermées à la circulation entre Porte d’Anderlecht et Gare du Midi. Les stations Gare du Midi, Clemenceau et Delacroix sont totalement fermées au public.

Pas de mobile terroriste

Il n’y a, pour le moment, aucune indication de mobile terroriste à la fusillade survenue mercredi matin devant la station de métro Clémenceau, a indiqué le parquet de Bruxelles à la mi-journée. Personne n’a été interpellé pour le moment, malgré la grande opération de recherche en cours envers les deux suspects des coups de feu