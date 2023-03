Crise de l’accueil : 170 demandeurs d’asile ont pu quitter leur tente

Ils ont été emmenés vers des logements temporaires, a annoncé cet après-midi Catherine Moureaux (PS), la bourgmestre de Molenbeek.

L’évacuation du camp de tentes le long du canal à Molenbeek s’est soldée par le déplacement de 168 personnes vers des logements temporaires. La bourgmestre de Molenbeek, Catherine Moureaux (PS), a fait le point sur l’évacuation mercredi après-midi.

La majeure partie de ces personnes, 141 demandeurs d’asile, ont été emmenées et ont fait l’objet d’un examen médical mardi. Un groupe plus restreint de 27 personnes sera également relogé, mais n’était pas présent sur le pont mardi. Cependant, un collectif d’avocats a pu prouver qu’ils séjournaient eux aussi régulièrement sur le pont, et ils se verront attribuer une place dans le réseau Fedasil au début de la semaine prochaine.

Les demandeurs d’asile ont subi des tests médicaux

« Les services municipaux ont continué à surveiller la situation sanitaire sur le pont et le long du canal au cours des dernières semaines, en veillant à ce que la situation ne déraille pas », a déclaré M. Moureaux. « Trois personnes suspectées d’être atteintes de tuberculose ont été transférées à l’hôpital. Neuf autres personnes ont été diagnostiquées avec la gale, mais mercredi matin, elles allaient beaucoup mieux. Au total, 56 pathologies ont été identifiées, dont 12 graves. Il n’y a pas eu de cas de diphtérie ».

La bourgmestre a déclaré mardi que l’évacuation était nécessaire parce que la situation dans le camp de tentes était devenue « intenable ». « La sécurité n’était plus garantie en raison de l’occupation de l’ensemble de la chaussée », a-t-elle déclaré. Elle a indiqué que la police locale veillera à ce que les gens ne dorment plus au bord du canal.