A Bruxelles, certains veulent «mettre le PS dans l’opposition», accuse Zakia Khattabi (Ecolo)

La cheffe de file bruxelloise d’Ecolo, Zakia Khattabi, a affirmé, jeudi matin, que le « le seul objectif de certains négociateurs » était de « mettre le PS dans l’opposition », tout en tendant à faire croire l’inverse publiquement.

« Le blocage vient d’une volonté des uns et des autres de ne pas gouverner avec les uns et les autres », a dit la mandataire écologiste, interrogée par Bx1 au sujet de l’appel du roi aux responsables politiques bruxellois à sortir la Région-capitale de la situation de crise actuelle.

« Aujourd’hui, je bois des cafés avec tout le monde jusqu’à en faire de la tachycardie. Mais ce que j’entends, c’est que mettre le PS dans l’opposition, c’est une réforme en soi. Et donc aujourd’hui, la seule préoccupation des uns et des autres, c’est de trouver une alternative aux socialistes. Nous ne sommes pas cette alternative. Nous avons perdu les élections. Nous allons rester dans l’opposition », a notamment affirmé Mme Khattabi.

« De tous les contacts que j’ai eus, (j’observe que) l’obsession n’est pas de former un gouvernement, mais de mettre les socialistes dehors. Je ne suis pas l’avocate du PS, mais j’en ai assez d’entendre dire que nous devons prendre nos responsabilités pendant que ceux qui sont à la manœuvre le font pour un projet qui ne va pas aboutir », a-t-elle ajouté.

« Et c’est encore pire que cela: quand j’entends les différents acteurs politiques et que j’affirme: ‘un, le résultat des élections’ (NDLR: qui justifie qu’Ecolo reste dans l’opposition) et ‘deux, pas de N-VA (NDLR: à laquelle Ecolo est opposé), on me dit ‘oui mais si vous venez, alors on peut se débarrasser de la N-VA’. Je dis: mais alors il n’y a pas de raison; les socialistes peuvent venir à la table. Voilà les blocages », a-t-elle insisté.