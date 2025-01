Raoul Hedebouw: le mouvement social fera reculer le gouvernement des « casseurs »

Le président du PTB, Raoul Hedebouw a dépeint le futur gouvernement Arizona comme une coalition de « casseurs ».

Devant quelque trois cents militants de sa formation réunis à l’occasion de la Nouvelle année, dans les Marolles, au centre de Bruxelles, il a promis, dimanche en fin de matinée, qu’avec le mouvement social, le PTB ferait « reculer » la coalition en gestation sur ses « projets antisociaux ».

Dans son discours, M. Hedebouw est revenu sur les bons résultats du parti lors des élections de juin et d’octobre, surtout en Flandre et à Bruxelles où il a accru sa présence dans les parlements, ainsi que ses participations à des coalitions à Mons, Molenbeek et Forest.

« En 2025, personne ne peut ignorer le PTB. Nous sommes devenus une véritable force sociale et les partis de droite vont apprendre à la connaître. Les négociateurs de l’Arizona sentent déjà un courant d’air chaud social passer sous la porte. C’est pour cela que les discussions sont aussi longues… parce que Vooruit, les Engagés et le CD&V sont sensibles à cette pression à gauche » et hésitent à faire passer certaines mesures, a-t-il insisté.

Résistance contre le gouvernement De Wever-Bouchez

Raoul Hedebouw a appelé à organiser la résistance contre « le gouvernement De Wever-Bouchez » en formation. « Tous ces partis autour de la table avaient promis en campagne qu’ils allaient mieux rémunérer le travail, mais ils prévoient aujourd’hui de bloquer les salaires, de saboter l’indexation automatique et de nous faire travailler plus longtemps pour moins de pension », a-t-il lancé.

À ses yeux, le président du MR gagne déjà « le prix du grand charlatan 2025 », faisant l’inverse de ce qu’il a promis. Le président du PTB a aussi dénoncé le « tabou de l’Arizona » concernant la taxation des grandes fortunes. « Le vrai courage, c’est de dire que, pour une fois, ce n’est pas aux travailleurs et travailleuses de payer, mais de faire payer vraiment le 1% le plus riche – et lui uniquement »…

Pour le chef de file de la formation d’extrême-gauche, faire porter « un tiers d’un tiers » des efforts par les épaules les plus fortes ne suffit pas. Il faut « une vraie taxe des millionnaires qui peut rapporter des milliards pour la sécurité sociale, les services publics et soins de santé ». Enfin, Raoul Hedebouw a lancé un appel à une nouvelle manifestation, le 26 janvier prochain, de solidarité envers le peuple palestinien, victime d’un « génocide » organisé selon lui par le gouvernement israélien.