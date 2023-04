Qui pour succéder à Sarah Schlitz?

La co-présidente d’Ecolo, Rajae Maouane, s’est refusée à indiquer qui succédera à Sarah Schlitz, démissionnaire au poste de secrétaire d’État à l’Egalité des chances, en exprimant l’espoir que le nom sera connu « rapidement » après consultations des instances internes aux écologistes francophones.

Je n’ai malheureusement ce soir pas le nom » de la future secrétaire d’Etat, a-t-elle affirmé lors de l’émission Jeudi en Prime de la RTBF-télévision, tout en confirmant qu’il s’agira bien d’une femme.

Mme Maouane a précisé qu‘Écolo entendait conserver ce poste de secrétaire d’Etat au sein du gouvernement fédéral et a exclu que la fonction soit occupée par la ministre du Climat, de l’Environnement, du Développement durable et du Green Deal, Zakia Khattabi.

« Elle préfère se consacrer au climat, à l’environnement », a souligné la co-présidente des Verts.

« J’espère que l’on trouvera un nom rapidement et l’on fait tout pour », a-t-elle dit en réponse à une question sur le départ en vacances le week-end prochain du roi Philippe – devant lequel la nouvelle secrétaire d’État devra prêter serment.

Mme Maouane a rappelé que chez les écologistes, ce ne sont pas les deux co-présidents – elle-même et Jean-Marc Nollet – « qui décident seuls ». Il et elle doivent passer devant des instances afin de soumettre une telle désignation et de la valider en interne. « Et puis on ira chez le Roi et on espère que le Roi pourra se déplacer » pour la prestation de serment

Elle n’a pas précisé quand le conseil de fédération d’Ecolo, la principale instance concernée par les désignations au sein du parti, pourrait se réunir.

« Je ne suis absolument pas inquiète parce qu’Écolo regorge de talents féminins et on trouvera la personne », a encore assuré Mme Maouane.

Les spéculations vont bon train depuis la démission de Mme Schlitz, mercredi matin. Les co-présidents du parti feront une proposition au conseil de fédération. Le parlement interne des Verts, qui rassemble les délégués des 13 régionales du parti, devra ensuite l’approuver.

Plusieurs noms circulent: si M. Nollet et Mme Maouane décident de rester dans la province de Liège, d’où provient Mme Schlitz, il est notamment question de la députée régionale Veronica Cremasco ou de l’ancienne cheffe de groupe à la Chambre, Muriel Gerkens, qui a siégé durant près de 20 ans au parlement fédéral.

En dehors de Liège, la Bruxelloise Séverine de Laveleye, élue députée fédérale en 2019 et longtemps active dans la société civile, est également évoquée, ainsi que la Hennuyère Marie-Colline Leroy, présidente de la commission des Affaires sociales de la Chambre.