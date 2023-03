Comment Vincent Van Quickenborne a cessé d’être communiste

Comment s’est fabriqué l’engagement politique de Vincent Van Quickenborne (Open VLD) ? Quel livre a changé sa vision du monde, quelle rencontre l’a marqué, quelle chanson donne du sens à son combat ? Réponses dans notre podcast politique, «Le sens de sa vue».

Le vice-Premier Open VLD et ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne est une tête dure et une voix qui compte, au Nord, au Sud et au centre du pays. Il s’est brièvement senti communiste, se passionne pour les grands philosophes libéraux, est passé par la Volksunie après avoir renoncé à un avenir doré dans le secteur bancaire, a rejoint le VLD dans le sillage de Guy Verhofstadt, et a remis un libéral à l’Hôtel de Ville de Courtrai pour la première fois depuis « à peu près 150 ans ».

Dans ce numéro du Sens de sa Vue, après Paul Magnette, François De Smet, Zakia Khattabi, Raoul Hedebouw, Marie-Christine Marghem, Petra De Sutter, Ahmed Laaouej et Valérie Glatigny, Vincent Van Quickenborne explique comment le rejet de la bonne société et le sens libertaire de la provocation de Georges Brassens et, surtout, de James Ensor, l’inspirent, encore aujourd’hui, au quotidien. Tout en n’ayant lu qu’un « seul livre de management de sa vie », celui qui l’aide à composer ses équipes et à faire avancer ses causes: comme un hérisson…



Crédits:

Réalisation: Nicolas De Decker et Pierre-Etienne Bonnet

Musiques: Universal

