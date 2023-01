Le jour où Valérie Glatigny a entendu les feuilles crisser sous ses pas (podcast)

Comment s’est fabriqué l’engagement politique de Valérie Glatigny (MR) ? Quel livre a changé sa vision du monde, quelle rencontre l’a marquée, quelle chanson donne du sens à son combat ? Réponses dans notre podcast politique, « Le sens de sa vue ».

La ministre libérale de l’Enseignement supérieur dit n’avoir pu se convaincre d’être assez compétente -voire arrogante– pour se présenter à des élections avant 2019.

Valérie Glatigny est ministre de l’Enseignement supérieur depuis 2019

Avant ça, celle qui avait été recrutée par Louis Michel en 2003, et qui ne cache pas son admiration pour Guy Verhofstadt, un exemple, pour elle, de « courage politique », avait étudié la philosophie à l’UCL, où le professeur émérite Michel Dupuis l’avait fait cogiter sur le rapport entre droits et devoirs de l’individu, principalement dans le secteur de la santé.

Dans ce numéro du Sens de sa Vue, après Paul Magnette, François De Smet, Raoul Hedebouw, Marie-Christine Marghem, Petra De Sutter et Ahmed Laaouej, Valérie Glatigny raconte aussi comment elle a pu se reconnecter à la nature au moment où ses problèmes d’audition ont été résolus par le port d’un appareil. Et pourquoi la crise sanitaire lui a fait (re)découvrir René Magritte et Frank Vandenbroucke.

Crédits:

Réalisation: Nicolas De Decker et Pierre-Etienne Bonnet

Musiques: Universal

Retrouvez les derniers épisodes de « Le sens de sa vue » en vous abonnant à notre chaîne sur les plateformes d’écoute ou via nos players:



