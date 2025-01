Petra De Sutter (Groen) veut quitter la politique

Petra De Sutter a annoncé, ce lundi, vouloir quitter la politique pour revenir à ses premiers amours scientifiques.

La vice-première ministre Groen, Petra De Sutter, souhaite arrêter la politique pour devenir rectrice de l’université de Gand, a confirmé l’intéressée lundi.

Jusqu’en 2019, Petra De Sutter avait dirigé le département de médecine reproductive de l’hôpital universitaire de Gand. Elle souhaite revenir à ses racines scientifiques. L’écologiste avait remporté un bon score lors des élections du 9 juin 2024. Les observateurs s’attendaient à la voir briguer la présidence de son parti. Elle a finalement renoncé à ce projet.

Elle présente donc sa candidature au poste de rectrice de l’université de Gand. Elle concourt aux côtés du doyen de la faculté des sciences politiques et sociales, Herwig Reynaert. Le premier tour de l’élection aura lieu en avril.

Si Mme De Sutter est élue, sa carrière politique nationale aura duré onze ans. Elle était devenue sénatrice en 2014 et députée européenne en 2019. « Je tiens à remercier mes électeurs du fond du cœur », a-t-elle déclaré dans un communiqué. « Ce que nous avons accompli en politique – de la protection des livreurs de colis aux télécommunications abordables en passant par une politique plus respectueuse de l’environnement – est une réussite commune. Grâce à cette confiance, je veux à nouveau faire la différence par le biais de l’éducation et de la science. »