Petra De Sutter (Groen) tacle le MR sur la réforme fiscale: « Six partis auraient pu trouver un accord, mais… »

La vice-Première ministre Petra De Sutter (Groen) a également attribué au MR la responsabilité de l’échec du gouvernement fédéral d’aboutir à une réforme fiscale. « Ce que voulait le MR, c’était un exercice non financé qui aurait aggravé le déficit budgétaire, avec peut-être des effets de récupération plus tard par le biais de mesures sur le marché du travail. C’est de la fiction », a-t-elle déclaré sur la VRT.

Le Premier ministre Alexander De Croo a admis mardi soir que la réforme fiscale du gouvernement fédéral avait échoué. Après de longues discussions, Alexander De Croo, « a dû constater que parvenir à un accord n’était pas possible sans impacter significativement la situation budgétaire », a indiqué son cabinet à l’issue d’une réunion en comité ministériel restreint.

Plusieurs partis ont pointé du doigt le MR, à l’instar des écologistes. « Six partis auraient pu trouver un accord, mais un parti a tenu bon et n’a pas voulu bouger d’un millimètre », a estimé Petra De Sutter. « Pour une réforme de 2 milliards d’euros, il faut de l’argent, mais sur ce point, cela bloquait totalement pour le MR. »

Selon Mme De Sutter, la proposition initiale du ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) de modifier les taux de TVA était équilibrée, mais a néanmoins été retirée de la table des négociations. « Ensuite, il restait des propositions qui prévoyaient une augmentation de la TVA, mais plusieurs partis y ont opposé leur veto. On s’est alors bien sûr retrouvé avec un problème de financement. »

La vice-Première ministre rejette l’idée de réductions d’impôts non financées. Elle préconise plutôt un transfert d’impôts. « Ce que vous donnez aux citoyens, vous devez l’obtenir quelque part. Pas avec des effets-retour et gains ultérieurs incertains (…) On a cherché à supprimer les échappatoires, à s’attaquer aux régimes d’avantages fiscaux, (à taxer) les plus gros patrimoines…. Mais cela semblait impossible pour le MR. »

L’échec de la réforme est une « occasion manquée », mais selon Petra De Sutter, cela ne signifie pas que le gouvernement est désormais en crise. « On ne peut pas faire autrement que de tourner la page. »