Kattrin Jadin proposée par le MR pour être juge à la Cour constitutionnelle

La députée libérale a été poposée par le MR comme candidate juge à la Cour constitutionnelle.

Le MR propose la députée Kattrin Jadin comme candidate juge à la Cour constitutionnelle, après le désistement de Jean-Luc Crucke. Le président du MR Georges-Louis Bouchez l’a annoncé ce mercredi lors d’une conférence de presse. Depuis le retrait de candidature de Jean-Luc Crucke, le MR cherche un candidat pour le remplacer comme juge à la Cour constitutionnelle. Comme l’écrivait La Libre ce mardi, le poste a été proposé à Philippe Goffin. Poste qu’il a refusé. C’est finalement à la députée germanophone Kattrin Jadin que la direction du parti a proposé le poste.

« Je mesure l’ampleur de la responsabilité qui m’attend et une certaine émotion par rapport à ma vie politique, qui a débuté fort tôt », a commenté l’élue germanophone de 41 ans, lors d’une conférence de presse au siège du parti. La députée MR n’est pas juriste. Il est donc probable que son choix sera critiqué. En effet, l’un des principaux arguments évoqués par le MR contre l’arrivée de Zakia Khattabi à la Cour constitutionnelle était qu’elle n’avait pas de licence en droit.

La Cour constitutionnelle compte six juges anciens parlementaires et six autres qui sont des spécialistes du droit. L’admission cette année à l’éméritat de Jean-Paul Moerman, ancien député MR devenu juge à la Cour constitutionnelle en 2001, ouvrait un poste pour les juges nommés dans cette Haute juridiction en raison d’une expérience de cinq ans au moins comme membre d’une assemblée parlementaire. Il revenait au MR de désigner le successeur.

Pas la première polémique

Généralement peu médiatisée, l’élection à la Cour constitutionnelle avait déjà suscité la polémique en 2020, quand le MR avait rejeté la candidate d’Ecolo, l’ex-sénatrice et actuelle ministre fédérale Zakia Khattabi.

Avec le départ de Kattrin Jadin pour la Haute juridiction, le délégué général du MR (poste que Bouchez avait lui-même occupé sous la présidence de Charles Michel) Mathieu Bihet retrouve les bancs de la Chambre. Le passage de Kattrin Jadin à la Cour constitutionnelle permet au président du MR de mettre en avant ce jeune Liégeois, qui avait brièvement été député fédéral en remplacement de Daniel Bacquelaine.