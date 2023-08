Nollet veut remettre la réforme fiscale sur la table: « C’est mal parti, mais pour moi ce n’est pas terminé »

Le co-président d’Ecolo, Jean-Marc Nollet, veut reprendre les négociations sur la réforme fiscale, a-t-il fait savoir mercredi sur Bel RTL.

Le co-président d’Ecolo Jean-Marc Nollet a appelé mardi à la reprise des négociations sur la réforme fiscale dans le cadre des discussions automnales sur le budget 2024, afin d’en faire aboutir au moins une partie avant les élections de juin prochain.

La coalition Vivaldi a dû acter, avant les congés d’été, l‘échec des négociations sur ce projet de réforme fiscale, le Premier ministre Alexander De Croo disant se concentrer désormais sur le budget.

« C’est difficile, c’est mal parti, mais pour moi ce n’est pas terminé », a affirmé M. Nollet sur les ondes de Bel-RTL, dans une interview de rentrée politique.

« Les écologistes vont continuer à se battre pour, dans le cadre du budget 2024, obtenir en tout cas une partie de la réforme fiscale, avec comme proposition centrale l’augmentation des bas et moyens salaires« , a-t-il exposé. « La valeur de l’argent a diminué, il faut pouvoir revaloriser les plus bas et moyens salaires ».

Ecolo réaffirme ses critiques contre « le MR de Georges-Louis Bouchez » qui, à ses yeux, a seul bloqué l’accord. Si ce parti « défend la classe moyenne et sa revalorisation salariale, il doit accepter de financer cette réforme fiscale, que nous portons pour les bas et moyens salaires, par une taxation sur ceux qui ont les épaules les plus larges: les millionnaires », martèle Jean-Marc Nollet.

Par ailleurs, dans le dossier de la réduction des rémunérations des parlementaires, Ecolo dit craindre qu’elle ne produise pas ses effets dès juillet 2024. « Tout le monde est favorable à une réforme, mais les partis traditionnels essaient de reporter ses effets à 2029, pour la législature suivante », dénonce l’écologiste.