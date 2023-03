Les Engagés veulent interdire TikTok aux parlementaires wallons

Les appareils professionnels de certains employés du Parlement wallon étaient déjà concernés, mais pas ceux des parlementaires eux-mêmes.

Les Engagés veulent étendre l’interdiction de TikTok aux appareils professionnels des parlementaires wallons. Les téléphones privés utilisés à titre professionnel sont également concernés, a précisé mercredi le député Jean-Luc Crucke.

Quatre textes viennent d’être déposés en ce sens. Trois ont été pris en considération et envoyés directement au Conseil d’État par le président du parlement wallon. Le quatrième, concernant les parlementaires régionaux, reste en attente d’analyse juridique. « Le renvoi au Conseil d’État va nous faire perdre 60 jours supplémentaires alors que l’on a pris conscience de la dangerosité de TikTok – en termes de sécurité mais aussi d’addiction et de propagande électorale – et qu’il s’agit d’une question d’intérêt général », a regretté Jean-Luc Crucke.

Au parlement wallon, une petite moitié des députés ont un compte TikTok. C’est également le cas de 6 ministres du gouvernement régional, selon le parti centriste. Le réseau social TikTok a été fondé par la société chinoise ByteDance, qui a admis que certains de ses employés avaient accès aux données des utilisateurs américains et européens.

Face à ce risque, de nombreux États et organisations internationales – comme la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil – ont décidé d’interdire l’application sur les appareils professionnels de leur personnel.

En Belgique, les gouvernements wallon, flamand et celui de la Fédération Wallonie-Bruxelles entre autres ont fait de même. Le parlement flamand leur a emboîté le pas en interdisant l’application sur les appareils de service de ses parlementaires, de leurs collaborateurs et de son personnel.