Le ministre flamand des Finances compare la Wallonie à la Grèce: « Là-bas, les banques ont peur de prêter au gouvernement »

Matthias Diependaele n’y a pas été de main morte, ce mercredi au Parlement flamand. En évoquant des mesures ciblées liées à la crise énergétique, il a fortement critiqué la gestion wallonne.

Le ministre flamand des Finances et du Budget, Matthias Diependaele, estime que la Flandre doit prendre des « mesures ciblées » pour aider les familles et les entreprises à traverser la crise énergétique. Mais le ministre de la N-VA ne veut cependant pas perdre de vue le budget. Si vous ne tenez pas compte de ce budget, a expliqué M. Diependaele, alors vous obtenez des situations comme en Wallonie. « Ils ont des problèmes de financement. Là-bas, les banques ont peur de prêter au gouvernement. Cela ne vous rappelle-t-il pas la Grèce ? », a déclaré M. Diependaele au Parlement flamand mercredi.

Le gouvernement flamand se penche sur la crise énergétique et les éventuelles mesures supplémentaires lors d’un conseil des ministres supplémentaire ce mercredi. Une des questions sur la table relève du budget que la Flandre peut et est prête à débloquer pour faire face à cette nouvelle crise. Selon le ministre flamand des finances et du budget, Matthias Diependaele, la Flandre doit prendre des « mesures ciblées », destinées spécifiquement aux « personnes et entreprises qui en ont besoin« . Mais lâcher les rênes budgétaires n’est pas une bonne idée, selon le ministre de la N-VA. Diependaele souligne que la Flandre continue à accumuler des dettes et que cette montagne de dettes a déjà doublé au cours des trois dernières années.

Dans la bonne direction, contrairement à la Wallonie

« Nous ne devons pas fermer les yeux sur un budget qui n’est toujours pas sur les rails. Nous allons dans la bonne direction grâce aux mesures que nous avons prises et certainement pas seulement grâce à l’inflation. Nous avons retiré un milliard du budget l’année dernière. C’est la raison principale pour laquelle nous nous dirigeons à nouveau vers l’équilibre », a déclaré M. Diependaele.

Si la Flandre continue de garder un œil sur le budget, ce n’est pas le cas de la Wallonie, selon Mme Diependaele. « Ceux-là ont des problèmes de financement. Imaginez une banque qui aurait peur de prêter à un gouvernement par crainte de sa notation. Cela ne vous rappelle-t-il pas la Grèce ? », a déclaré M. Diependaele, en faisant référence à la nouvelle selon laquelle Belfius ne souhaite prolonger son contrat avec la Région wallonne que pour un maximum de deux ans, notamment parce que la banque s’inquiète de la situation financière de la Wallonie.