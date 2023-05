Un des deux chauffeurs du ministre de la Mobilité Ecolo, Georges Gilkinet, est détaché à de la SNCB et est toujours payé par l’entreprise.

Nouvelle révélation de conseiller détaché dans les cabinets, après les révélations au sein des cabinets de Petra de Sutter et de Georges Gilkninet. Selon nos confrères de La Libre, un des deux chauffeurs du vice-Premier et ministre de la Mobilité Georges Gilkinet (Écolo) est détaché de la SNCB et toujours sur le payroll de l’entreprise ferroviaire. « Ce chauffeur fait partie des trois personnes détachées par la SNCB travaillant au sein du cabinet. S’il n’y a ici rien d’illégal et aucun risque de conflit d’intérêts, on peut s’interroger sur l’opportunité de prendre un travailleur de la SNCB pour conduire un véhicule de fonction », expliquent nos confrères.

Précédent cabinet

Le chauffeur a été engagé par le ministre François Bellot (MR), ancien ministre de la Mobilité. A l’époque, cinq détachements au sein de la SNCB étaient prévus. Le ministre cherchait un chauffeur, il a été engagé. Lors du changement de cabinet, le chauffeur originaire de Rochefort a conservé sa fonction et son statut au sein du cabinet “Nous avons effectivement gardé le chauffeur de François Bellot qui connaît parfaitement la maison. Il fait partie de l’équipe du cabinet sur la base de la décision du conseil d’administration de HR-Rail qui autorise le détachement de cinq membres du personnel auprès du ministre”, a précisé le porte-parole de Georges Gilkinet auprès de nos confrères.

Cette semaine, la presse a également révélé qu’un expert en contrôle aérien de Skeyes était actif au sein du cabinet du vice-Premier en charge de la Mobilité, Georges Gilkinet.