Le 100% renouvelable est possible, martèle Ecolo

« Le 100% renouvelable est faisable et moins cher », a martelé dimanche le coprésident d’Ecolo Jean-Marc Nollet à l’occasion du congrès wallon du parti organisé à Liège. « Ce que nous présentons politiquement, c’est tout simplement le bon sens », a-t-il résumé. « Et je dis aux partis traditionnels, pourquoi n’avancez-vous pas vers cela ? Écoutez ce que la science dit ! Passons à l’action, à l’amplification et l’accélération de cette action ! »

Le congrès wallon d’Ecolo, organisé sous la houlette du député wallon Olivier Biérin, était consacré aux politiques énergétiques. « On a des objectifs climat à l’horizon 2030 et 2050, mais il faut un plan d’actions pour les atteindre, et il faut une régulation qui soutient ce plan d’action », a relevé ce dernier.

« L’État doit investir plus vite et plus fort dans la transition énergétique« , a renchéri Jean-Marc Nollet. « Plus de 80% de la responsabilité (de la transition énergétique) est dans les mains de l’État, qui doit rendre le choix écologique le plus évident, simple, accessible, moins cher et qui donne le plus envie… »

500 propositions

Plusieurs propositions, essentiellement en matière de logement et de mobilité ont été formulées : mettre en place des grands projets de rénovation par quartier avec un ciblage vers les publics précarisés, étendre à la SNCB la politique de gratuité ciblée entamée à la STIB et aux TEC, poursuivre la réforme du marché de l’énergie européen, aider les entreprises via des accords de branche.

Pour formuler ces propositions, les écologistes francophones se sont notamment basés sur le travail de Mark Jacobson, professeur de génie civil et environnemental à l’Université de Stanford (États-Unis). Reçu dimanche à Liège, il a publié une étude en 2022 dans la revue Energy & Environmental Science. Il y concluait que, dans 145 pays, la transition vers une énergie reposant entièrement sur l’éolien, l’hydraulique, le solaire et le stockage serait rentable en moins de 10 ans et créerait, dans le monde, 28 millions d’emplois.

Les propositions présentées dimanche seront soumises au conseil de fédération en décembre prochain, où sera adopté le programme du parti aux prochaines élections de juin 2024. Le programme comprendra quelque 500 propositions, a annoncé Jean-Marc Nollet.