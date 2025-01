La Chambre et le Sénat fusionnent leurs administrations: ce que ça change concrètement

La fusion des administrations de la Chambre et du Sénat représente une « opportunité unique », a souligné lundi la présidente du Sénat Valérie De Bue (MR).

Les Bureaux de la Chambre et du Sénat ont approuvé lundi le projet de fusion des administrations des deux assemblées, ont annoncé les présidents Peter De Roover (N-VA) et Valérie De Bue (MR).

« Cette décision constitue une étape importante dans la modernisation du parlement fédéral et répond davantage à la réalité politique », ont-ils expliqué dans un communiqué commun.

Cette fusion fait en sorte que les deux assemblées, qui ensemble constituent le parlement fédéral, auront un seul budget, et que le personnel aura le même statut et le même employeur, répondra à une ligne hiérarchique et travaillera aussi bien pour la Chambre que le Sénat.

« Cette initiative, que j’ai portée avec conviction, répond à la nécessité d’adapter nos institutions aux exigences actuelles », a expliqué Mme De Bue. « La fusion des administrations de la Chambre et du Sénat est une opportunité unique de mutualiser nos ressources et de renforcer l’efficacité de notre Parlement ».

Au mois de décembre, la Cour des comptes a présenté au Bureau de la Chambre un audit des procédures comptables et financières qui y sont en vigueur, dans le sillage des révélations sur les pensions d’anciens présidents et hauts fonctionnaires qui avaient alimenté la chronique politique. Elle a formulé une série de recommandations.

« Je compte sur le fait que cette fusion ne retardera pas le processus d’optimisation du fonctionnement de la Chambre, comme l’a recommandé la Cour des comptes. Il est tout à fait possible de mener à bien ces deux processus simultanément », a souligné M. De Roover.