Inscrivez-vous à notre groupe Whatsapp « Elections 2024 »

Pour informer au mieux ses lecteurs et lectrices, Le Vif lance un groupe Whatsapp dédié aux élections 2024. Voici comment s’y inscrire.

En 2024, la Belgique votera à tous les étages: d’abord en juin pour les élections fédérales, régionales et européennes, ensuite en octobre. Le Vif s’apprête bien sûr à couvrir tous ces scrutins. Pour permettre à ses lecteurs et lectrices d’être informés au mieux, la rédaction lance un groupe Whatsapp, sur lequel indiscrétions, analyses et enquêtes seront diffusés. Voici comment s’inscrire.

1. Scannez le code QR ci-dessous et et cliquez sur « rejoindre la communauté ».

2. Vous ne parvenez pas à scanner ce code ? Cliquez sur ce lien puis sur « rejoindre la discussion ».

Seul Le Vif peut envoyer des notifications sur ce groupe. Le contenu de nos analyses vous intéresse mais vous ne souhaitez pas recevoir de notifications WhatsApp ? Vous pouvez mettre les messages de cette communauté en sourdine. Vos données resteront strictement confidentielles et ne seront utilisées à aucune fin commerciale. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment.